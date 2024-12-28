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Англия
28 декабря 2024, 18:45 | Обновлено 28 декабря 2024, 19:01
468
0

Без шансов для конкурентов. Назван главный претендент на титул АПЛ

Opta отдает почти все шансы Ливерпулю

28 декабря 2024, 18:45 | Обновлено 28 декабря 2024, 19:01
468
0
Без шансов для конкурентов. Назван главный претендент на титул АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Суперкомпьютер Opta считает, что с вероятностью в 88% чемпионом Англии станет «Ливерпуль», который мощно провел первую часть сезона.

Команда Арне Слота выиграла 13 матчей из 17 и всего с одним поражением лидирует, опережая «Арсенал» на шесть очков при матче в запасе.

Согласно анализу, «Арсенал» сохраняет лишь 10% шансов на титул, а «Челси» – меньше двух%. При этом у Синих высокие шансы финишировать в топ-4 и вернуться в Лигу чемпионов.

«Ливерпуль» закроет год матчем против «Вест Хэма».

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Ливерпуль Opta Арсенал Лондон Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Opta
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