Без шансов для конкурентов. Назван главный претендент на титул АПЛ

Суперкомпьютер Opta считает, что с вероятностью в 88% чемпионом Англии станет «Ливерпуль», который мощно провел первую часть сезона.

Команда Арне Слота выиграла 13 матчей из 17 и всего с одним поражением лидирует, опережая «Арсенал» на шесть очков при матче в запасе.

Согласно анализу, «Арсенал» сохраняет лишь 10% шансов на титул, а «Челси» – меньше двух%. При этом у Синих высокие шансы финишировать в топ-4 и вернуться в Лигу чемпионов.

«Ливерпуль» закроет год матчем против «Вест Хэма».