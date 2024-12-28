Англия28 декабря 2024, 18:45 | Обновлено 28 декабря 2024, 19:01
468
0
Без шансов для конкурентов. Назван главный претендент на титул АПЛ
Opta отдает почти все шансы Ливерпулю
28 декабря 2024, 18:45 | Обновлено 28 декабря 2024, 19:01
468
0
Суперкомпьютер Opta считает, что с вероятностью в 88% чемпионом Англии станет «Ливерпуль», который мощно провел первую часть сезона.
Команда Арне Слота выиграла 13 матчей из 17 и всего с одним поражением лидирует, опережая «Арсенал» на шесть очков при матче в запасе.
Согласно анализу, «Арсенал» сохраняет лишь 10% шансов на титул, а «Челси» – меньше двух%. При этом у Синих высокие шансы финишировать в топ-4 и вернуться в Лигу чемпионов.
«Ливерпуль» закроет год матчем против «Вест Хэма».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 декабря 2024, 19:43 0
Дани Ольмо может бесплатно перейти в «Атлетико»
Биатлон | 28 декабря 2024, 19:20 0
Смотрите видеотрансляцию гонки 28 декабря в 19:10
Футбол | 28.12.2024, 14:12
Бокс | 28.12.2024, 07:55
Бокс | 28.12.2024, 03:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.12.2024, 09:27
27.12.2024, 08:05 14
27.12.2024, 14:36 7
27.12.2024, 08:27
27.12.2024, 19:53 1
27.12.2024, 21:43
Бокс
28.12.2024, 07:27 21