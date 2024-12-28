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  4. Слишком высокая зарплата. Милан сделал предложение по аренде форварда ПСЖ
Италия
28 декабря 2024, 19:25 |
437
0

Слишком высокая зарплата. Милан сделал предложение по аренде форварда ПСЖ

Коло Муани может оказаться в Серии А

28 декабря 2024, 19:25 |
437
0
Слишком высокая зарплата. Милан сделал предложение по аренде форварда ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

Итальянский «Милан» сделал предложение «ПСЖ» по аренде именитого нападающего Рандаля Коло Муани, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, парижане хотят, чтобы «Милан» полностью покрывал зарплату игрока, для итальянского клуба это может стать препятствием. Заработная плата француза составляет около 5 миллионов евро в год.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего Коло Муани в 30 миллионов евро. Контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне Коло Муани провел 14 матчей на клубном уровне, забил 2 гол и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Коло Муани может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

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Рандаль Коло Муани Милан ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A аренда игрока Джанлука Ди Марцио
Іван Распутін Источник: Джанлука Ди Марцио
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