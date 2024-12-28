Не Шовковский и не Ребров. Милевский определил лучшего тренера Украины

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский выбрал тройку лучших тренеров Украины в 2024 году:

1. Руслан Ротань («Александрия»)

2. Александр Шовковский («Динамо» Киев)

3. Юрий Вернидуб («Кривбасс»)

Интересно, что в топ-3 не попал главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров, а бывший партнер Милевского по «Динамо» Александр Шовковский занял в его рейтинге лишь второе место.

Ранее тройку лучших тренеров Украины в 2024 году выбрал Йожеф Сабо.