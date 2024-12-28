Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Шовковский и не Ребров. Милевский определил лучшего тренера Украины
Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 19:06 |
925
2

Не Шовковский и не Ребров. Милевский определил лучшего тренера Украины

Признание за работу в 2024 году получил Руслан Ротань

28 декабря 2024, 19:06 |
925
2
Не Шовковский и не Ребров. Милевский определил лучшего тренера Украины
Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский выбрал тройку лучших тренеров Украины в 2024 году:

  • 1. Руслан Ротань («Александрия»)
  • 2. Александр Шовковский («Динамо» Киев)
  • 3. Юрий Вернидуб («Кривбасс»)

Интересно, что в топ-3 не попал главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров, а бывший партнер Милевского по «Динамо» Александр Шовковский занял в его рейтинге лишь второе место.

Ранее тройку лучших тренеров Украины в 2024 году выбрал Йожеф Сабо.

По теме:
ВИДЕО. Винер Динамо ногой сломал нос сопернику и получил прямую красную
ФОТО. Жена экс-звезды Динамо в бикини очаровывает формами на пляже
Мешают из-за границы. Динамо нацелилось на трансферы молодых защитников
Динамо Киев Александр Шовковский Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Александрия Украинская Премьер-лига лучший тренер Артем Милевский
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Цементирует ситуацию» Эксперт признался, спасет ли проба В Мудрика от бана
Футбол | 28 декабря 2024, 13:32 8
«Цементирует ситуацию» Эксперт признался, спасет ли проба В Мудрика от бана
«Цементирует ситуацию» Эксперт признался, спасет ли проба В Мудрика от бана

Сергей Попик прокомментировал допинг-скандал звездного футболиста

«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
Бокс | 28 декабря 2024, 09:01 0
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри

Расс считает, что Александр выиграл девять раундов

Неожиданный вариант. Моуриньо хочет подписать Зинченко
Футбол | 27.12.2024, 22:17
Неожиданный вариант. Моуриньо хочет подписать Зинченко
Неожиданный вариант. Моуриньо хочет подписать Зинченко
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 28.12.2024, 10:00
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ФОТО. Последнее появление на публике сына Роналду шокировало фанов
Футбол | 28.12.2024, 19:51
ФОТО. Последнее появление на публике сына Роналду шокировало фанов
ФОТО. Последнее появление на публике сына Роналду шокировало фанов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
olololoev999
Натренировали Ротаня на сборной
Ответить
-1
Alex T
Алкаш себя пиарит шо то часто, устроится хочет видать где-то 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
27.12.2024, 14:36 7
Футбол
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
27.12.2024, 11:01 13
Футбол
В Лиге чемпионов 2025/26 впервые в истории сыграют два украинских клуба
В Лиге чемпионов 2025/26 впервые в истории сыграют два украинских клуба
27.12.2024, 21:43
Футзал
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
28.12.2024, 07:27 21
Футбол
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
27.12.2024, 18:05 12
Футбол
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
27.12.2024, 13:52
Бокс
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
27.12.2024, 09:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем