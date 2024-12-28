Украина. Премьер лига28 декабря 2024, 19:06 |
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Не Шовковский и не Ребров. Милевский определил лучшего тренера Украины
Признание за работу в 2024 году получил Руслан Ротань
28 декабря 2024, 19:06 |
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Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский выбрал тройку лучших тренеров Украины в 2024 году:
- 1. Руслан Ротань («Александрия»)
- 2. Александр Шовковский («Динамо» Киев)
- 3. Юрий Вернидуб («Кривбасс»)
Интересно, что в топ-3 не попал главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров, а бывший партнер Милевского по «Динамо» Александр Шовковский занял в его рейтинге лишь второе место.
Ранее тройку лучших тренеров Украины в 2024 году выбрал Йожеф Сабо.
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