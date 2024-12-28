ФОТО. Жена экс-звезды Динамо в бикини очаровывает формами на пляже
Домагою Виде повезло с избранницей
Ивана Вида, жена бывшего центрального защитника киевского «Динамо» и национальной сборной Хорватии Домагоя Виды, поразила горячей фотографией на пляже.
Мисс Хорватия 2014 опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в бикини, которое едва прикрывает ее невероятные формы.
Сейчас Домагой Вида выступает за греческий АЕК и в этом сезоне провел за него 17 матчей во всех турнирах. С 2013 по 2018 год Домагой выступал за киевское «Динамо», став любимцем столичных болельщиков.
ФОТО. Жена экс-звезды Динамо в бикини очаровывает формами на пляже
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