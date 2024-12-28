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28 декабря 2024, 19:17 |
1303
0

ФОТО. Жена экс-звезды Динамо в бикини очаровывает формами на пляже

Домагою Виде повезло с избранницей

28 декабря 2024, 19:17 |
1303
0
ФОТО. Жена экс-звезды Динамо в бикини очаровывает формами на пляже
Instagram. Домагой и Ивана Вида

Ивана Вида, жена бывшего центрального защитника киевского «Динамо» и национальной сборной Хорватии Домагоя Виды, поразила горячей фотографией на пляже.

Мисс Хорватия 2014 опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в бикини, которое едва прикрывает ее невероятные формы.

Сейчас Домагой Вида выступает за греческий АЕК и в этом сезоне провел за него 17 матчей во всех турнирах. С 2013 по 2018 год Домагой выступал за киевское «Динамо», став любимцем столичных болельщиков.

ФОТО. Жена экс-звезды Динамо в бикини очаровывает формами на пляже

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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