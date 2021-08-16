В поединке 1-го тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» дома разбила «Райо Вальекано» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Севилья» — «Райо Вальекано» — 3:0
Голы: Эн-Несири, 19, с пенальти, Ламела, 55, 79
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Севилья).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Севилья).
|19'
|ГОЛ ! С пенальти забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
|16'
|Игрок команды Райо Вальекано получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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