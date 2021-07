ВИДЕО. В Ирландии невероятный гол с центра поля спас команду от поражения

Курьезный гол с центра поля был забит 23 июля в матче 1/16 финала Кубка Ирландии между командами «Атлон Таун» и «Уотерфорд Юнайтед».

На последних минутах второго овертайма хозяева поля пропустили гол (3:4), однако сумели сравнять счет и спастись от поражения (4:4). Глен Маколей наказал соперника за невнимательность дальним ударом с центра поля.

Однако в серии пенальти удача была на стороне гостей (пен. – 2:4).

OH MY GOD! 🤯 Absolutely incredible goal by Glen McAuley to score his hat trick and equalise for Athlone Town, the game goes to penalties! 😱 @AthloneTownAFC 4-4 @WaterfordFCie Sign up 📺 | https://t.co/vfkMjbvRwA #LOITV | #LOI pic.twitter.com/p4lSjUewI6

FT | @AthloneTownAFC 4-4 @WaterfordFCie (2-4 penalties)



Heartbreak for @AthloneTownAFC who go out on penalties after two great comebacks and a wondergoal from Glen McAuley 💔



Congrats to @WaterfordFCie who progress to the next round, what a game! 🤩 #GreatestLeagueInTheWorld pic.twitter.com/D4dUu5Oy3e