ОФИЦИАЛЬНО. Дьемерси Мбокани стал игроком Аль-Кувейта

Бывший форвард «Динамо» Дьемерси Мбокани подписал контракт с азиатским клубом «Аль-Кувейт».
Трансфер состоялся на правах свободного агента, так как ранее у 35-летнего конголезца истек контракт с бельгийским «Антверпеном», где Мбокани играл с лета 2018 года.
#News :— نادي الكويت الرياضي (@kuwaitclub) July 13, 2021
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Officially, the top scorer in the Belgian League, Dieumerci Mbokani, joins @kuwaitclub , welcome @RealMbokani
.#نادي_الكويت#kuwaitclub#العميد_الملكي pic.twitter.com/5lNmujVsPn
Договор с «Аль-Кувейтом» у Мбокани оформлен сроком на два года.
Отметим, что в кувейтской команде Мбокани будет играть вместе с известным по играм за «Челси» 34-летним нигерийцем Джоном Оби Микелом, который несколько недель назад подписал договор с «Аль-Кувейтом» на один сезон.
Источник — Sport.ua
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