ОФИЦИАЛЬНО. Дьемерси Мбокани стал игроком Аль-Кувейта

Бывший форвард «Динамо» Дьемерси Мбокани подписал контракт с азиатским клубом «Аль-Кувейт».

Трансфер состоялся на правах свободного агента, так как ранее у 35-летнего конголезца истек контракт с бельгийским «Антверпеном», где Мбокани играл с лета 2018 года.

Договор с «Аль-Кувейтом» у Мбокани оформлен сроком на два года.

Отметим, что в кувейтской команде Мбокани будет играть вместе с известным по играм за «Челси» 34-летним нигерийцем Джоном Оби Микелом, который несколько недель назад подписал договор с «Аль-Кувейтом» на один сезон.