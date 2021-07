ОФИЦИАЛЬНО. Дьемерси Мбокани стал игроком Аль-Кувейта

Бывший форвард «Динамо» Дьемерси Мбокани подписал контракт с азиатским клубом «Аль-Кувейт».

Трансфер состоялся на правах свободного агента, так как ранее у 35-летнего конголезца истек контракт с бельгийским «Антверпеном», где Мбокани играл с лета 2018 года.

#News :

.

Officially, the top scorer in the Belgian League, Dieumerci Mbokani, joins @kuwaitclub , welcome @RealMbokani

.#نادي_الكويت#kuwaitclub#العميد_الملكي pic.twitter.com/5lNmujVsPn