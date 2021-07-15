ОФИЦИАЛЬНО. Дьемерси Мбокани стал игроком Аль-Кувейта

Экс-форвард «Динамо» продолжит карьеру в экзотическом футбольном первенстве

  • 15.07.2021 10:08
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ОФИЦИАЛЬНО. Дьемерси Мбокани стал игроком Аль-Кувейта
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард «Динамо» Дьемерси Мбокани подписал контракт с азиатским клубом «Аль-Кувейт».

Трансфер состоялся на правах свободного агента, так как ранее у 35-летнего конголезца истек контракт с бельгийским «Антверпеном», где Мбокани играл с лета 2018 года.

Договор с «Аль-Кувейтом» у Мбокани оформлен сроком на два года.

Отметим, что в кувейтской команде Мбокани будет играть вместе с известным по играм за «Челси» 34-летним нигерийцем Джоном Оби Микелом, который несколько недель назад подписал договор с «Аль-Кувейтом» на один сезон.

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Источник — Sport.ua

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