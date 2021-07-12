Экс-форвард Динамо поедет доигрывать в Кувейт

Дьемерси Мбокани ныне пребывает в статусе свободного агента

  • 12.07.2021 09:54
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Экс-форвард Динамо поедет доигрывать в Кувейт
© Belga News Agency. Дьемерси Мбокани

35-летний бывший форвард «Динамо» Дьемерси Мбокани, который 1 июля получил статус свободного агента после истечения контракта с «Антверпеном», покинет бельгийский чемпионат.

Интерес к Мбокани проявляет ряд клубов из азиатских стран – ОАЭ, Катара и Кувейта.

Наиболее привлекательным и предметным является предложение из Кувейта, а потому именно в этой стране, как ожидается, и продолжит свою карьеру опытный бомбардир.

Ранее в прессе сообщалось, что Мбокани может вернуться в «Андерлехт» или остаться в «Антверпене», но оба эти клуба отказались от возможностей сотрудничества с ветераном.

В минувшем сезоне Мбокани, который выступал за «Антверпен» с августа 2018 года, отличился 14 забитыми мячами в 32 поединках бельгийской лиги.

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Источник — Voetbalprimeur

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