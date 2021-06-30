Ярмоленко в топ-5 лучших игроков Евро-2020

Лидер сборной Украины проводит впечатляющий чемпионат

  • 30.06.2021 11:11
  • 5089 просмотров
  • 6 комментариев
Ярмоленко в топ-5 лучших игроков Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко находится на 4-м месте среди лучших футболистов Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

За четыре матча украинец забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи. 

Выше украинца находятся Криштиану Роналду, Патрик Шик и Робин Госенс.

Еще пять украинцев находятся в топ-100 на Евро-2020. Матвиенко занимает 17-е место, Зинченко - 19-е, Яремчук - 25-е, Забарный на 48-м месте, а Караваев на 69-м.

Отметим, что во время Евро Ярмоленко обошел Андрея Шевченко по количеству результативных действий в сборной Украины. На данный момент у капитана национальной команды 42 гола и 22 ассиста в 98 матчах за сборную.

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Источник — УЕФА

(9 голосов)

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Комментарии
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 30.06.2021 12:13
    0
    sv_2000, 30.06.2021 11:36
    Не совсем понял за что Криш так высоко, но кууто, конечно
    за результативність
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 30.06.2021 11:51
    0
    Главное чтобы повреждение полученое в матче с шведами не помешало Андрею сыграть с Англией. Роналдо и Госенс уже выбыли, и есть шанс стать лучшим на Евро. Удачи и здоровья тебе, капитан!
    Ссылка
    Августин Нара
      Августин Нара, 30.06.2021 11:50
    +1
    Це визнання Андрія за його наполегливість. Абсолютно заслужена оцінка нашого капітана.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 30.06.2021 11:36
    +1
    Не совсем понял за что Криш так высоко, но кууто, конечно
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 30.06.2021 11:22
    +5
    Хорошо, что как раз в это время он здоров.
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 30.06.2021 11:19
    +7
    Круто
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 30.06.2021 11:19
    +7
    Круто
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 30.06.2021 11:22
    +5
    Хорошо, что как раз в это время он здоров.
    Ссылка
    Августин Нара
    online
      Августин Нара, 30.06.2021 11:50
    +1
    Це визнання Андрія за його наполегливість. Абсолютно заслужена оцінка нашого капітана.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 30.06.2021 11:36
    +1
    Не совсем понял за что Криш так высоко, но кууто, конечно
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 30.06.2021 12:13
    0
    sv_2000, 30.06.2021 11:36
    Не совсем понял за что Криш так высоко, но кууто, конечно
    за результативність
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 30.06.2021 11:51
    0
    Главное чтобы повреждение полученое в матче с шведами не помешало Андрею сыграть с Англией. Роналдо и Госенс уже выбыли, и есть шанс стать лучшим на Евро. Удачи и здоровья тебе, капитан!
    Ссылка
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