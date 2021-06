Ярмоленко в топ-5 лучших игроков Евро-2020

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко находится на 4-м месте среди лучших футболистов Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

За четыре матча украинец забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Выше украинца находятся Криштиану Роналду, Патрик Шик и Робин Госенс.

Еще пять украинцев находятся в топ-100 на Евро-2020. Матвиенко занимает 17-е место, Зинченко - 19-е, Яремчук - 25-е, Забарный на 48-м месте, а Караваев на 69-м.

Отметим, что во время Евро Ярмоленко обошел Андрея Шевченко по количеству результативных действий в сборной Украины. На данный момент у капитана национальной команды 42 гола и 22 ассиста в 98 матчах за сборную.

The Top 5 performers at #EURO2020 so far, according to the FedEx Performance Zone. Who's impressed you most?@FedExEurope | #EUROPZ