Ярмоленко принял участие в 4-х из 5-ти голов сборной Украины на Евро-2020

Андрей дважды забивал и дважды ассистировал партнерам

  • 29.06.2021 23:50
  • 788 просмотров
  • 0 комментариев
Ярмоленко принял участие в 4-х из 5-ти голов сборной Украины на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Ярмоленко принял участие в четырех из пяти забитых голах Украины на Евро 2020.
 
31-летний вингер «Вест Хэма» дважды забивал и дважды ассистировал партнерам.
 
Ярмоленко поразил ворота сборных Нидерландов и Северной Македонии, а также отдавал голевые передачи на Романа Яремчука (против македонцев) и Александра Зинченко (против Швеции).
 
Отметим, что во время Евро Ярмоленко обошел Андрея Шевченко по количеству результативных действий в сборной Украины. На данный момент у капитана национальной команды 42 гола и 22 ассиста в 98 матчах за сборную.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности