Ярмоленко принял участие в 4-х из 5-ти голов сборной Украины на Евро-2020

Андрей Ярмоленко принял участие в четырех из пяти забитых голах Украины на Евро 2020.
31-летний вингер «Вест Хэма» дважды забивал и дважды ассистировал партнерам.
Ярмоленко поразил ворота сборных Нидерландов и Северной Македонии, а также отдавал голевые передачи на Романа Яремчука (против македонцев) и Александра Зинченко (против Швеции).
Отметим, что во время Евро Ярмоленко обошел Андрея Шевченко по количеству результативных действий в сборной Украины. На данный момент у капитана национальной команды 42 гола и 22 ассиста в 98 матчах за сборную.
Источник — Sport.ua
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