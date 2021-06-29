Ярмоленко принял участие в 4-х из 5-ти голов сборной Украины на Евро-2020

Андрей Ярмоленко принял участие в четырех из пяти забитых голах Украины на Евро 2020.



31-летний вингер «Вест Хэма» дважды забивал и дважды ассистировал партнерам.



Ярмоленко поразил ворота сборных Нидерландов и Северной Македонии, а также отдавал голевые передачи на Романа Яремчука (против македонцев) и Александра Зинченко (против Швеции).



Отметим, что во время Евро Ярмоленко обошел Андрея Шевченко по количеству результативных действий в сборной Украины. На данный момент у капитана национальной команды 42 гола и 22 ассиста в 98 матчах за сборную.