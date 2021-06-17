Лучший в истории: Ярмоленко обошел Шевченко по системе гол+пас

На счету 31-летнего вингера 42 гола и 21 ассист

  • 17.06.2021 18:29
  • 2327 просмотров
  • 15 комментариев
Лучший в истории: Ярмоленко обошел Шевченко по системе гол+пас
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в матче группового раунда Евро-2020 против Северной Македонии (2:1) записал на свой счет гол и результативную передачу.

После этого матча Ярмоленко вышел на первое место в истории сборной Украины по системе гол+пас. На счету 31-летнего вингера 42 гола и 21 ассист (63 очка в сумме).

Вторым в списке идет нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко, который будучи форвардом сделал 61 результативное действие (48 голов и 13 передач).

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 18:56
    0
    R1d3r, 17.06.2021 18:52
    У Ярмолы почти половина голов на товарняки припала (18 из 42). В то время как Шева больше в официальных играх забивал.
    Хорошо.
    А по передачам у кого и куда перекос из них?
    В смысле товарняки/официальные
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 17.06.2021 18:52
    +3
    У Ярмолы почти половина голов на товарняки припала (18 из 42). В то время как Шева больше в официальных играх забивал.
    Ссылка
    neberu
    online
      neberu, 17.06.2021 18:52
    0
    Ярмоле вообще,респект и уважуха,сколько пропустить и не играть,восстановить свои кондиции и реально,желание помочь сборной,выливается в результат,ТОП !!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 18:52
    0
    samird, 17.06.2021 18:48
    Ни одного из них уже на поле не было. Но и Малина н должен был бить.
    Значит Шева сделал несвоевременные замены.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 18:51
    -1
    samird, 17.06.2021 18:48
    Ни одного из них уже на поле не было. Но и Малина н должен был бить.
    Спасибо что напомнили
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 17.06.2021 18:51
    +1
    FunnyCat__, 17.06.2021 18:41
    ВаДО и Закарпафан с Frankov11 , как вы там ?
    А Вадо разве еще на ресурсе ? Я думал что его украли цигани.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 18:51
    -1
    Александр Шевченко, 17.06.2021 18:45
    Их не было уже на поле, когда пенальты был, але ты же статистику любишь, куда смотрел?
    Спасибо, что напомнили.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 17.06.2021 18:48
    -1
    euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 18:41
    Малине не надо было пробивать пенальти.
    Если не уверен - не лезь!!!
    Слава Богу у Зинченко хватило ума не соваться.
    Должен был бить или Яремчук или Ярмоленко.
    Во-первых они на ходу, во-вторых могли единолично возглавить список бомбардиров!
    Ни одного из них уже на поле не было. Но и Малина н должен был бить.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 17.06.2021 18:45
    0
    euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 18:41
    Малине не надо было пробивать пенальти.
    Если не уверен - не лезь!!!
    Слава Богу у Зинченко хватило ума не соваться.
    Должен был бить или Яремчук или Ярмоленко.
    Во-первых они на ходу, во-вторых могли единолично возглавить список бомбардиров!
    Их не было уже на поле, когда пенальты был, але ты же статистику любишь, куда смотрел?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 18:41
    -1
    Малине не надо было пробивать пенальти.
    Если не уверен - не лезь!!!
    Слава Богу у Зинченко хватило ума не соваться.
    Должен был бить или Яремчук или Ярмоленко.
    Во-первых они на ходу, во-вторых могли единолично возглавить список бомбардиров!
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 17.06.2021 18:41
    +1
    Повага Андрію, ось хто справжній лідер і капітан збірної !!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 17.06.2021 18:41
    0
    Кинг оф Юкрейн
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 18:41
    -2
    Ярмоленко в сборной и в Динамо Киев и в заграничных клубах это Три Разных человека!!!
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 17.06.2021 18:41
    +1
    ВаДО и Закарпафан с Frankov11 , как вы там ?
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 17.06.2021 18:37
    +6
    Ярмола найкращий!
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 17.06.2021 18:37
    +6
    Ярмола найкращий!
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 17.06.2021 18:52
    +3
    У Ярмолы почти половина голов на товарняки припала (18 из 42). В то время как Шева больше в официальных играх забивал.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 17.06.2021 18:51
    +1
    FunnyCat__, 17.06.2021 18:41
    ВаДО и Закарпафан с Frankov11 , как вы там ?
    А Вадо разве еще на ресурсе ? Я думал что его украли цигани.
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 17.06.2021 18:41
    +1
    Повага Андрію, ось хто справжній лідер і капітан збірної !!
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 17.06.2021 18:41
    +1
    ВаДО и Закарпафан с Frankov11 , как вы там ?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 18:56
    0
    R1d3r, 17.06.2021 18:52
    У Ярмолы почти половина голов на товарняки припала (18 из 42). В то время как Шева больше в официальных играх забивал.
    Хорошо.
    А по передачам у кого и куда перекос из них?
    В смысле товарняки/официальные
    Ссылка
    neberu
    online
      neberu, 17.06.2021 18:52
    0
    Ярмоле вообще,респект и уважуха,сколько пропустить и не играть,восстановить свои кондиции и реально,желание помочь сборной,выливается в результат,ТОП !!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 18:52
    0
    samird, 17.06.2021 18:48
    Ни одного из них уже на поле не было. Но и Малина н должен был бить.
    Значит Шева сделал несвоевременные замены.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 17.06.2021 18:45
    0
    euro2012_za_2012euro, 17.06.2021 18:41
    Малине не надо было пробивать пенальти.
    Если не уверен - не лезь!!!
    Слава Богу у Зинченко хватило ума не соваться.
    Должен был бить или Яремчук или Ярмоленко.
    Во-первых они на ходу, во-вторых могли единолично возглавить список бомбардиров!
    Их не было уже на поле, когда пенальты был, але ты же статистику любишь, куда смотрел?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 17.06.2021 18:41
    0
    Кинг оф Юкрейн
    Ссылка
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