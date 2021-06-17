Лучший в истории: Ярмоленко обошел Шевченко по системе гол+пас

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в матче группового раунда Евро-2020 против Северной Македонии (2:1) записал на свой счет гол и результативную передачу.
После этого матча Ярмоленко вышел на первое место в истории сборной Украины по системе гол+пас. На счету 31-летнего вингера 42 гола и 21 ассист (63 очка в сумме).
Вторым в списке идет нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко, который будучи форвардом сделал 61 результативное действие (48 голов и 13 передач).
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Источник — Sport.ua
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А по передачам у кого и куда перекос из них?
В смысле товарняки/официальные
Если не уверен - не лезь!!!
Слава Богу у Зинченко хватило ума не соваться.
Должен был бить или Яремчук или Ярмоленко.
Во-первых они на ходу, во-вторых могли единолично возглавить список бомбардиров!
Если не уверен - не лезь!!!
Слава Богу у Зинченко хватило ума не соваться.
Должен был бить или Яремчук или Ярмоленко.
Во-первых они на ходу, во-вторых могли единолично возглавить список бомбардиров!
Если не уверен - не лезь!!!
Слава Богу у Зинченко хватило ума не соваться.
Должен был бить или Яремчук или Ярмоленко.
Во-первых они на ходу, во-вторых могли единолично возглавить список бомбардиров!
А по передачам у кого и куда перекос из них?
В смысле товарняки/официальные
Если не уверен - не лезь!!!
Слава Богу у Зинченко хватило ума не соваться.
Должен был бить или Яремчук или Ярмоленко.
Во-первых они на ходу, во-вторых могли единолично возглавить список бомбардиров!
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