Посольство США в Украине: «Нам нравится новая форма. Слава Украине!»

Официальный твиттер посольства Соединенных Штатов Америки, расположенного в Киеве, отреагировал на презентацию новой формы сборной Украины по футболу, в которой команда Андрея Шевченко сыграет на Евро-2020.

«Нам нравится новая форма. Слава Украине!», – сказано в сообщении.

«Нам тоже нравится!», – добавило в комментариях посольство Великобритании в Украине.

Отметим, что форма, на которую нанесен контур границ Украины с Крымом, не понравилась только в России.

We love it too!