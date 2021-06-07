Посольство США в Украине: «Нам нравится новая форма. Слава Украине!»

Официальный твиттер посольства Соединенных Штатов Америки, расположенного в Киеве, отреагировал на презентацию новой формы сборной Украины по футболу, в которой команда Андрея Шевченко сыграет на Евро-2020.
«Нам нравится новая форма. Слава Украине!», – сказано в сообщении.
«Нам тоже нравится!», – добавило в комментариях посольство Великобритании в Украине.
Отметим, что форма, на которую нанесен контур границ Украины с Крымом, не понравилась только в России.
We love it too!— UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) June 7, 2021
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Источник — Twitter
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І піну у рашки
І піну у рашки
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