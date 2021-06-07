Посольство США в Украине: «Нам нравится новая форма. Слава Украине!»

Великобритания тоже в восторге

  • 07.06.2021 12:12
  • 7693 просмотра
  • 14 комментариев
Посольство США в Украине: «Нам нравится новая форма. Слава Украине!»
© УАФ

Официальный твиттер посольства Соединенных Штатов Америки, расположенного в Киеве, отреагировал на презентацию новой формы сборной Украины по футболу, в которой команда Андрея Шевченко сыграет на Евро-2020.

«Нам нравится новая форма. Слава Украине!», – сказано в сообщении.

«Нам тоже нравится!», – добавило в комментариях посольство Великобритании в Украине.

Отметим, что форма, на которую нанесен контур границ Украины с Крымом, не понравилась только в России.

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Источник — Twitter

(13 голосов)

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 07.06.2021 16:02
    -5
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 07.06.2021 15:53
    +4
    Forward_dd, 07.06.2021 14:58
    детский сад) причем тут США?))
    Это не для твоего детского сада.
    Ссылка
    Forward_dd
    online
      Forward_dd, 07.06.2021 14:58
    -8
    детский сад) причем тут США?))
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 07.06.2021 14:53
    +3
    В следующий раз нужно Кубань и Воронеж добавить - зарево на севере и востоке от Украины будет больше, чем при падении метеорита 65млн лет тому назад
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 07.06.2021 14:46
    +4
    Ще є час змінити: на жовтому кольорі - синій контур, на синьому - жовтий!!!! Так буде краще видно! І І І
    І піну у рашки
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 07.06.2021 14:04
    +4
    bonv, 07.06.2021 12:14
    Респект! Нам теж подобається нова форма!!!
    А Леоненку не нравится
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 07.06.2021 14:03
    +8
    Это отличная оплеуха рашистам. Это бомба.
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 07.06.2021 13:56
    +4
    как по мне , то это самая прикольная форма из всех какие были
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 07.06.2021 13:43
    +2
    Кто в курсе она уже продается? Что то нигде найти не могу.
    Ссылка
    Роман Романченков
    online
      Роман Романченков, 07.06.2021 12:56
    +11
    РОКу нужно сниматься с турнира в знак несогласия
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.06.2021 12:51
    +20
    не ну реально надо челу этому что это придумал какую-то премию дать побольше
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 07.06.2021 12:25
    -25
    Теперь я спокоен. Если штаты одобрили значит порядок.
    Ссылка
    Wernadsky
      Wernadsky, 07.06.2021 12:22
    +17
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 07.06.2021 12:14
    +31
    Респект! Нам теж подобається нова форма!!!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 07.06.2021 12:14
    +31
    Респект! Нам теж подобається нова форма!!!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.06.2021 12:51
    +20
    не ну реально надо челу этому что это придумал какую-то премию дать побольше
    Ссылка
    Wernadsky
      Wernadsky, 07.06.2021 12:22
    +17
    Ссылка
    Роман Романченков
    online
      Роман Романченков, 07.06.2021 12:56
    +11
    РОКу нужно сниматься с турнира в знак несогласия
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 07.06.2021 14:03
    +8
    Это отличная оплеуха рашистам. Это бомба.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 07.06.2021 15:53
    +4
    Forward_dd, 07.06.2021 14:58
    детский сад) причем тут США?))
    Это не для твоего детского сада.
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 07.06.2021 14:46
    +4
    Ще є час змінити: на жовтому кольорі - синій контур, на синьому - жовтий!!!! Так буде краще видно! І І І
    І піну у рашки
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 07.06.2021 14:04
    +4
    bonv, 07.06.2021 12:14
    Респект! Нам теж подобається нова форма!!!
    А Леоненку не нравится
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 07.06.2021 13:56
    +4
    как по мне , то это самая прикольная форма из всех какие были
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 07.06.2021 14:53
    +3
    В следующий раз нужно Кубань и Воронеж добавить - зарево на севере и востоке от Украины будет больше, чем при падении метеорита 65млн лет тому назад
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 07.06.2021 13:43
    +2
    Кто в курсе она уже продается? Что то нигде найти не могу.
    Ссылка
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