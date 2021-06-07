Что случилось? Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020

Российская истерия, связанная с новой формой сборной Украины по футболу, продолжает набирать обороты.
По информации источника, близкого к РФС, в России всерьез рассматривается вариант решения, при котором их сборная по футболу откажется от участия в Евро-2020, демонстрируя тем самым протест против того, что УЕФА утвердил новую форму сборной Украины.
Напомним, критические высказывания в России касательно формы сборной Украины связаны с тем, что на футболку украинской национальной команды нанесен контур карты Украины, которая включает в себя и Крым, являющийся исключительно территорией Украины.
Ранее в УЕФА подтвердили, что форма сборной Украины утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки.
Источник — Динамо Киев от Шурика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ведь УЕФА после этого выкинет команды стран без опознавательных знаков , со всей своих турниров , а на это бензоколоночные не пойдут
ваша мідовська алкашка верещить, так звані "депутати госдуми" казяться, усілякі колоскови скавчать - але істерика в Україні, так.
знімайтесь вже з чемпіонату, чистіше без вас буде.
Гитлер отдыхат от этих рашистов.
Щира подяка дизайнерам
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.