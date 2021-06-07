Что случилось? Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020

Российская истерия, связанная с новой формой сборной Украины по футболу, продолжает набирать обороты.



По информации источника, близкого к РФС, в России всерьез рассматривается вариант решения, при котором их сборная по футболу откажется от участия в Евро-2020, демонстрируя тем самым протест против того, что УЕФА утвердил новую форму сборной Украины.



Напомним, критические высказывания в России касательно формы сборной Украины связаны с тем, что на футболку украинской национальной команды нанесен контур карты Украины, которая включает в себя и Крым, являющийся исключительно территорией Украины.

Ранее в УЕФА подтвердили, что форма сборной Украины утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки.