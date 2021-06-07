Что случилось? Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020

Неужели всему виной новая форма сборной Украины?

  • 07.06.2021 11:54
  • 39406 просмотров
  • 54 комментария
Что случилось? Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020
© УАФ

Российская истерия, связанная с новой формой сборной Украины по футболу, продолжает набирать обороты.
 
По информации источника, близкого к РФС, в России всерьез рассматривается вариант решения, при котором их сборная по футболу откажется от участия в Евро-2020, демонстрируя тем самым протест против того, что УЕФА утвердил новую форму сборной Украины.
 
Напомним, критические высказывания в России касательно формы сборной Украины связаны с тем, что на футболку украинской национальной команды нанесен контур карты Украины, которая включает в себя и Крым, являющийся исключительно территорией Украины.

Ранее в УЕФА подтвердили, что форма сборной Украины утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамо Киев от Шурика

(319 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    batters_
    online
      batters_, 07.06.2021 16:16
    -3
    Скаклы, фас!
    Ссылка
    batters_
    online
      batters_, 07.06.2021 16:15
    -2
    Акак Акак, 07.06.2021 16:05
    Вообще карта выглядит, как будто нассали на футболку и осталось пятно санины. Смешно читать хохлов коменты,которые типа "патриоты" радуются этой псевдоновости. Дибилоиды поведённые на политические игры двух стран.
    Ссылка
    G S
    online
      G S, 07.06.2021 16:11
    -3
    Акак Акак, 07.06.2021 16:05
    Вообще карта выглядит, как будто нассали на футболку и осталось пятно санины. Смешно читать хохлов коменты,которые типа "патриоты" радуются этой псевдоновости. Дибилоиды поведённые на политические игры двух стран.
    Да, у нас и у вас полно балбесов. Наши решили политизировать, выпустив идиотскую на самом деле форму, а ваши это поддержали зачем-то и журят внутри, на радость нашим крахоборам,которые теперь везде рассказывают, что бабки успешно вложены и отдача не заставила себя ждать.
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 07.06.2021 16:09
    +1
    А вообще , конечно , это слишком хорошо чтобы быть правдой
    Ведь УЕФА после этого выкинет команды стран без опознавательных знаков , со всей своих турниров , а на это бензоколоночные не пойдут
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 07.06.2021 16:07
    +1
    Давно пора, пусть с Габоном и Никарагуа свой чемпионат забацают , или кто там у них в друзьях
    Ссылка
    Акак Акак
    online
      Акак Акак, 07.06.2021 16:05
    -2
    Вообще карта выглядит, как будто нассали на футболку и осталось пятно санины. Смешно читать хохлов коменты,которые типа "патриоты" радуются этой псевдоновости. Дибилоиды поведённые на политические игры двух стран.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 07.06.2021 16:04
    -4
    Ссылка
    G S
    online
      G S, 07.06.2021 16:03
    -1
    scorpio16, 07.06.2021 13:48
    было бы прекрасно , еще бы у Питера отобрали право , но больше смахивает на утку. Хотя учитывая, что россияне будут играть в Европе, а Европа запретила пускать всех кому кололи спутник + эта форма, то эти ж "дедываеватели" на самом деле могу психануть !)
    Кто такую ересь вам сказал, что кому кололи спутник запретили в Европу ездить? Я сам, когда был зимой в Москве укололся, и спокойно ездил до локаута в Германию, сейчас также преспокойно съездил в Грецию. Нужен только мазок, а что тебе кололи всем по барабану, никто не спрашивает даже.
    Ссылка
    G S
    online
      G S, 07.06.2021 16:00
    -1
    В русских СМИ вообще речи об отказе в участии не идёт, тем более что они принимают этот ЧЕ. И истерии особой нет, это у нас все рассчитывали на такой эффект и выдают как всегда желаемое за действительное
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.06.2021 15:29
    +1
    Редьярд Чебурашкин, 07.06.2021 14:47
    Вы чуднЫе какие то ребята. Всем плевать в чем вы там играть будете. Сами придумали некую истерику, сами порадовались. Молодцы))
    Валенок ольгинский, истерика и взрыв пердаков наблюдается исключительно у вас парашников!
    Ссылка
    RUSLAN LUTSENKO
    online
      RUSLAN LUTSENKO, 07.06.2021 15:13
    +2
    Iнсайд ще той канешно))) Але було б добре. А потом би зомбоящурам розповiли би, що якби не хохли евро був би наш!!!
    Ссылка
    Istm
      Istm, 07.06.2021 14:56
    +2
    Редьярд Чебурашкин, 07.06.2021 14:47
    Вы чуднЫе какие то ребята. Всем плевать в чем вы там играть будете. Сами придумали некую истерику, сами порадовались. Молодцы))
    вас там таки чимось опромінюють. Бо в логіку вже зовсім не вмієте.
    ваша мідовська алкашка верещить, так звані "депутати госдуми" казяться, усілякі колоскови скавчать - але істерика в Україні, так.
    знімайтесь вже з чемпіонату, чистіше без вас буде.
    Ссылка
    Редьярд Чебурашкин
    online
      Редьярд Чебурашкин, 07.06.2021 14:47
    -11
    Вы чуднЫе какие то ребята. Всем плевать в чем вы там играть будете. Сами придумали некую истерику, сами порадовались. Молодцы))
    Ссылка
    samird
      samird, 07.06.2021 14:16
    +3
    Хорошо бы, но я сильно сомневаюсь.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 07.06.2021 14:13
    +3
    Анатолій Чорнобук, 07.06.2021 14:00
    Пишіть скаргу в спортлото. Або головному лікарю лікарні Павлова.
    В Спортлото уже поздно, им нужно писать сразу в лигу определённых меньшинств
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
      Анатолій Чорнобук, 07.06.2021 14:00
    +5
    tima fialko, 07.06.2021 13:52
    Почему не жалуются в ООН? Потому что ответ будет тот же. Остаётся шантажировать УЕФА,а с нынешним УЕФА всё возможно,особенно по отношению к Украине
    Пишіть скаргу в спортлото. Або головному лікарю лікарні Павлова.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 07.06.2021 14:00
    +1
    tima fialko, 07.06.2021 13:52
    Почему не жалуются в ООН? Потому что ответ будет тот же. Остаётся шантажировать УЕФА,а с нынешним УЕФА всё возможно,особенно по отношению к Украине
    Думаю что демарша не будет. Тем самым они сами себя опозорят в глазах международной общественности и вообще сыграют на Украину.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 07.06.2021 13:58
    +4
    Правильней было бы не допускать агрессора Россию к соревнованиям вообще.
    Гитлер отдыхат от этих рашистов.
    Ссылка
    Ig_Vad
    online
      Ig_Vad, 07.06.2021 13:53
    +1
    Роман Романченков, 07.06.2021 13:03
    Подскажите на каком этапе возможна встреча нашей сборной с роковцами на Евро-20?
    Теоретически - начиная с 1/4. Практически - можно не париться, т.к. одним из обязательных условий является выход московитов из группы.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 07.06.2021 13:52
    +5
    Почему не жалуются в ООН? Потому что ответ будет тот же. Остаётся шантажировать УЕФА,а с нынешним УЕФА всё возможно,особенно по отношению к Украине
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 07.06.2021 12:04
    +36
    У всіх видах спорту виходити з мапою України, щоб росії ніде не було
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 07.06.2021 12:03
    +30
    Ну и отлично минус рашиское террористическое лайно.
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 07.06.2021 11:58
    +30
    Да приймайте мудре рішення - на святі футболу збірна Росії і на фіг не потрібна.
    Ссылка
    Felushin_Nikita
      Felushin_Nikita, 07.06.2021 12:27
    +28
    Чекаємо на ЧС нашу форму з територією Кубані, Воронежа та інших відібраних в нас територій ...такий цвях в труну кацапоїдів
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.06.2021 11:57
    +27
    Ссылка
    Игорь Плахтий
    online
      Игорь Плахтий, 07.06.2021 12:26
    +25
    это же просто праздник какой-то!
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 07.06.2021 12:11
    +25
    По факту эти лапти поистерят поистерят и молча склонив голову с пальцем в заднице выйдут на поле.
    Ссылка
    Wernadsky
      Wernadsky, 07.06.2021 12:23
    +24
    Тут повинно бути "Яка сумна новина" jpg
    Ссылка
    suforza1921
    online
      suforza1921, 07.06.2021 12:14
    +23
    О! А я тільки сьогодні про це на іншій гілці написав. Правильне рішення, щоб на серйохних змаганнях кацапньою не смерділо. І ще УЄФА за демарш має щонайменше на п'ять років усі їхні збірні (національну, молодіжну, юнацьку) виключити з Євро, а клуби з єврокубків. Ну і Колосков з групою таваріщей з госдуми застрелитися мають. Тоді буде повний порядок)
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 07.06.2021 11:59
    +23
    Алілуя! менше воняти буде
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 07.06.2021 12:15
    +21
    Что случилось? Воронеж в очередной раз напрягся
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 07.06.2021 12:09
    +21
    Та ради бога, все только рады будут)
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 07.06.2021 12:02
    +20
    Вполне возможно, потому что там уже жалеют, что поехали играть на ЧМ по хоккею без гимна и флага. Хотя Бельгии всё равно, с кем играть в первом матче.
    Ссылка
    Dantist_marik
      Dantist_marik, 07.06.2021 12:32
    +19
    bonv, 07.06.2021 12:04
    У всіх видах спорту виходити з мапою України, щоб росії ніде не було
    Краще з мапою Європи, де на місці росії море
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 07.06.2021 12:06
    +17
    Истерика истеричек
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
      Анатолій Чорнобук, 07.06.2021 13:29
    +15
    Кацапстан повинен бути знищений.
    Щира подяка дизайнерам
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.06.2021 12:38
    +15
    дуже всі на це сподіваємось
    Ссылка
    VAD
      VAD, 07.06.2021 12:10
    +15
    Отлично
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.06.2021 12:53
    +14
    придётся дзюбе дома гонять дуньку кулочкову
    Ссылка
    Владимир Ф.
    online
      Владимир Ф., 07.06.2021 12:32
    +14
    Террористические шантажисты!!! ФУ ГИДОТА!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности