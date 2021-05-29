ОФИЦИАЛЬНО. Спаллетти – главный тренер Наполи

Контракт рассчитан на два года

  • 29.05.2021 12:02
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ОФИЦИАЛЬНО. Спаллетти – главный тренер Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

«Наполи» официально объявил о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды. Контракт рассчитан на два года – до лета 2023 года.

На посту главного тренера «Наполи» Спаллетти заменит Дженнаро Гаттузо. Он ранее уже возглавил «Фиорентину».

Предыдущим местом работы Спаллетти был «Интер». Он возглавлял миланский клуб в 2017-2019 годах.

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Источник — ФК Наполи

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