ОФИЦИАЛЬНО. Спаллетти – главный тренер Наполи

«Наполи» официально объявил о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды. Контракт рассчитан на два года – до лета 2023 года.

✍️ | Welcome to our new coach, Luciano Spalletti!



