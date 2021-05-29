ОФИЦИАЛЬНО. Спаллетти – главный тренер Наполи

«Наполи» официально объявил о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды. Контракт рассчитан на два года – до лета 2023 года.
✍️ | Welcome to our new coach, Luciano Spalletti!— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) May 29, 2021
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ScvAgtUSg6
На посту главного тренера «Наполи» Спаллетти заменит Дженнаро Гаттузо. Он ранее уже возглавил «Фиорентину».
Предыдущим местом работы Спаллетти был «Интер». Он возглавлял миланский клуб в 2017-2019 годах.
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Источник — ФК Наполи
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