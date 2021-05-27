ВИДЕО. На реконструируемом Сантьяго Бернабеу вспыхнул пожар

«Реал» едва не лишился главной арены

  • 27.05.2021 10:44
  • 1380 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. На реконструируемом Сантьяго Бернабеу вспыхнул пожар
© Twitter

На реконструируемом стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде произошло возгорание. На одной из частей конструкции очевидцы заметили пламя и столб дыма.

Пожар на реконструируемой арене случился во время установки изоляционного материала. Возгорание было потушено рабочими через несколько минут.

Напомним, из-за реконструкции «Сантьяго Бернабеу» минувший сезон «сливочные» провели на запасной арене «Альфредо ди Стефано».

 

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.05.2021 11:47
    0
    Это походу у Переса подгорело, из за возможных санкций УЕФА)
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.05.2021 11:47
    0
    Это походу у Переса подгорело, из за возможных санкций УЕФА)
    Ссылка
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