ВИДЕО. На реконструируемом Сантьяго Бернабеу вспыхнул пожар

На реконструируемом стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде произошло возгорание. На одной из частей конструкции очевидцы заметили пламя и столб дыма.
Пожар на реконструируемой арене случился во время установки изоляционного материала. Возгорание было потушено рабочими через несколько минут.
Напомним, из-за реконструкции «Сантьяго Бернабеу» минувший сезон «сливочные» провели на запасной арене «Альфредо ди Стефано».
🚨🚨🚨 There’s a fire right now at the Bernabéu. pic.twitter.com/Zg6B3CRY3p— Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) May 26, 2021
Источник — Sport.ua
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