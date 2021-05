ВИДЕО. На реконструируемом Сантьяго Бернабеу вспыхнул пожар

На реконструируемом стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде произошло возгорание. На одной из частей конструкции очевидцы заметили пламя и столб дыма.

Пожар на реконструируемой арене случился во время установки изоляционного материала. Возгорание было потушено рабочими через несколько минут.

Напомним, из-за реконструкции «Сантьяго Бернабеу» минувший сезон «сливочные» провели на запасной арене «Альфредо ди Стефано».

🚨🚨🚨 There’s a fire right now at the Bernabéu. pic.twitter.com/Zg6B3CRY3p