Андреа ПИРЛО: «Вижу себя на тренером Юве в следующем сезоне»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал разгромную победу над «Болоньей» (4:1) в заключительном матче 37-го тура итальянской Серии А.

«Для меня было важно завершить начатое, выиграть Кубок Италии и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон - это было очень важной целью.

Я всегда отдавал себя полностью, и вот результат. Те, кто должен решать мое будущее, сделают это. Я вижу себя на тренерской скамейке «Юве» в следующем сезоне, я готов, но сейчас мы должны наслаждаться тем, чего достигли», - сказал Пирло.

Напомним, «Ювентус» завершил сезон на четвертом месте в Серии А и вышел в Лигу чемпионов.