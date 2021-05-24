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Ювентус
23.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Андреа ПИРЛО: «Вижу себя на тренером Юве в следующем сезоне»

Наставник «Ювентуса» не намерен уходить в отставку

  • 24.05.2021 01:40
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Андреа ПИРЛО: «Вижу себя на тренером Юве в следующем сезоне»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал разгромную победу над «Болоньей» (4:1) в заключительном матче 37-го тура итальянской Серии А.

«Для меня было важно завершить начатое, выиграть Кубок Италии и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон - это было очень важной целью.

Я всегда отдавал себя полностью, и вот результат. Те, кто должен решать мое будущее, сделают это. Я вижу себя на тренерской скамейке «Юве» в следующем сезоне, я готов, но сейчас мы должны наслаждаться тем, чего достигли», - сказал Пирло.

Напомним, «Ювентус» завершил сезон на четвертом месте в Серии А и вышел в Лигу чемпионов.

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Источник — Football-Italia

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