Англия18 мая 2024, 07:59 | Обновлено 18 мая 2024, 08:08
972
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Ярмолюк рассказал, в каком клубе мог оказаться вместо Брентфорда
Хавбек Брентфорда сообщил, что имел серьезное предложение от Сампдории
18 мая 2024, 07:59 | Обновлено 18 мая 2024, 08:08
972
0
Полузащитник английского Брентфорда Егор Ярмолюк рассказал, в каком итальянском клубе мог оказаться:
«Серьезные предложения были только от Сампдории и Брентфорда. Я, без сомнения, выбрал правильную команду и сейчас наслаждаюсь тем, что сделал правильный выбор.
Тогда я не знал, что делать. Вообще не понимал, ехать или не ехать, куда ехать. Тогда это был трудный выбор. У меня тогда не было агента, но я прислушивался к отцу. Мы с ним решили, что поедем в Англию».
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