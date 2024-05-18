Ярмолюк рассказал, в каком клубе мог оказаться вместо Брентфорда

Полузащитник английского Брентфорда Егор Ярмолюк рассказал, в каком итальянском клубе мог оказаться:

«Серьезные предложения были только от Сампдории и Брентфорда. Я, без сомнения, выбрал правильную команду и сейчас наслаждаюсь тем, что сделал правильный выбор.

Тогда я не знал, что делать. Вообще не понимал, ехать или не ехать, куда ехать. Тогда это был трудный выбор. У меня тогда не было агента, но я прислушивался к отцу. Мы с ним решили, что поедем в Англию».