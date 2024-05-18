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Англия
18 мая 2024, 07:59 | Обновлено 18 мая 2024, 08:08
972
0

Ярмолюк рассказал, в каком клубе мог оказаться вместо Брентфорда

Хавбек Брентфорда сообщил, что имел серьезное предложение от Сампдории

18 мая 2024, 07:59 | Обновлено 18 мая 2024, 08:08
972
0
Ярмолюк рассказал, в каком клубе мог оказаться вместо Брентфорда
Трендец. Егор Ярмолюк

Полузащитник английского Брентфорда Егор Ярмолюк рассказал, в каком итальянском клубе мог оказаться:

«Серьезные предложения были только от Сампдории и Брентфорда. Я, без сомнения, выбрал правильную команду и сейчас наслаждаюсь тем, что сделал правильный выбор.

Тогда я не знал, что делать. Вообще не понимал, ехать или не ехать, куда ехать. Тогда это был трудный выбор. У меня тогда не было агента, но я прислушивался к отцу. Мы с ним решили, что поедем в Англию».

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Николай Степанюк Источник: Трендец
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