ЯРМОЛЮК: «Если не попаду в сборную Украины, подожду следующее Евро»

Полузащитник английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк прокомментировал возможный вызов в сборную Украины:

«У меня была уже возможность сыграть за сборную. Помню тот момент, когда война началась. Петраков вызвал меня в расширенный список, уже говорили ехать во Львов. Но потом кто-то вернулся, и меня отправили обратно. Там кто-то болел, Шахтер не отпускал своих игроков, поэтому меня довызвали. Но я так и не доехал до Львова. Было ли разочарование? Немножко да.

Но я жду своего шанса. Вызовут – покажу все, что умею. Думаю, если буду на постоянной основе играть в Брентфорде, у меня будет шанс в сборной. Евро-2024? Если будет место – заскочу. Если нет, то подожду следующее Евро. Если будет такая возможность, буду очень рад. Но если нет – не разочаровываюсь, потому что понимаю, что это жизнь, не может быть все, как ты хочешь».

Егор Ярмолюк включен в расширенный список сборной Украины для участия в сборах перед Евро-2024.