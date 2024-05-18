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Чемпионат Европы
18 мая 2024, 04:59 | Обновлено 18 мая 2024, 05:31
177
0

ЯРМОЛЮК: «Если не попаду в сборную Украины, подожду следующее Евро»

Хавбек Брентфорда прокомментировал возможный вызов в сборную

18 мая 2024, 04:59 | Обновлено 18 мая 2024, 05:31
177
0
ЯРМОЛЮК: «Если не попаду в сборную Украины, подожду следующее Евро»
Трендец. Егор Ярмолюк

Полузащитник английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк прокомментировал возможный вызов в сборную Украины:

«У меня была уже возможность сыграть за сборную. Помню тот момент, когда война началась. Петраков вызвал меня в расширенный список, уже говорили ехать во Львов. Но потом кто-то вернулся, и меня отправили обратно. Там кто-то болел, Шахтер не отпускал своих игроков, поэтому меня довызвали. Но я так и не доехал до Львова. Было ли разочарование? Немножко да.

Но я жду своего шанса. Вызовут – покажу все, что умею. Думаю, если буду на постоянной основе играть в Брентфорде, у меня будет шанс в сборной. Евро-2024? Если будет место – заскочу. Если нет, то подожду следующее Евро. Если будет такая возможность, буду очень рад. Но если нет – не разочаровываюсь, потому что понимаю, что это жизнь, не может быть все, как ты хочешь».

Егор Ярмолюк включен в расширенный список сборной Украины для участия в сборах перед Евро-2024.

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Егор Ярмолюк Брентфорд сборная Украины по футболу Евро-2024
Николай Степанюк Источник: Трендец
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