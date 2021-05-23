Милан и Юве вышли в ЛЧ, Рома с Фонсекой сотворила камбек и попала в ЛК

В воскресенье, 23 мая, прошли поединки 38-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Аталанта» проиграла «Милану» (0:2), и команда украинца Руслана Малиновского заняла третье место.

«Ювентус» разгромил «Болонью» (4:1) и тоже попал в Лигу чемпионов, так как «Наполи» не сумел победить «Верону» (1:1).

«Рома» с Паулу Фонсекой сотворила камбек, отыграв два мяча в матче против «Специи» (2:2), и попала в Лигу конференций. «Сассуоло» с Роберто Де Дзерби осталась на 8-й позиции вне зоны еврокубков.

От Италии в еврокубки попали:

Лига чемпионов: «Интер» (91), «Милан» (79), «Аталанта» (78), «Ювентус» (78).

«Интер» (91), «Милан» (79), «Аталанта» (78), «Ювентус» (78). Лига Европы: «Наполи» (77), «Лацио» (68).

«Наполи» (77), «Лацио» (68). Лига конференций: «Рома» (62).

Выбыли из топ-дивизиона: «Беневенто», «Кротоне», «Парма».

Серия A. 38-й тур

«Аталанта» – «Милан» – 0:2

Голы: Кессье, 43, пенальти (0:1). Кессье, 90, пенальти (0:2).

«Болонья» – «Ювентус» – 1:4

Голы: Кьеза, 6 (0:1). Мората, 29 (0:2). Рабьо, 45 (0:3). Мората, 47 (0:4). Орсолини, 85 (1:4).

«Наполи» – «Верона» – 1:1

Голы: Ррахмани, 60 (1:0). Фараони, 69 (1:1).

«Сассуоло» – «Лацио» – 2:0

Голы: Кирьякопулос, 10 (1:0). Берарди, 78, пенальти (2:0).

«Специя» – «Рома» – 2:2

Голы: Верде, 6 (1:0). Побега, 38 (2:0). Эль-Шаарави, 52 (2:1). Мхитарян, 85 (2:2).

«Торино» – «Беневенто» – 1:1

Голы: Бремер, 29 (1:0). Тельо, 72 (1:1).

Турнирная таблица