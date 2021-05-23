38-й тур
Болонья
1 : 4
Ювентус
23.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Милан и Юве вышли в ЛЧ, Рома с Фонсекой сотворила камбек и попала в ЛК

«Аталанта» с украинцем Малиновским заняла третье место в чемпионате Италии

  • 23.05.2021 23:46
  • 3102 просмотра
  • 13 комментариев
Милан и Юве вышли в ЛЧ, Рома с Фонсекой сотворила камбек и попала в ЛК
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 мая, прошли поединки 38-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Аталанта» проиграла «Милану» (0:2), и команда украинца Руслана Малиновского заняла третье место.

«Ювентус» разгромил «Болонью» (4:1) и тоже попал в Лигу чемпионов, так как «Наполи» не сумел победить «Верону» (1:1).

«Рома» с Паулу Фонсекой сотворила камбек, отыграв два мяча в матче против «Специи» (2:2), и попала в Лигу конференций. «Сассуоло» с Роберто Де Дзерби осталась на 8-й позиции вне зоны еврокубков.

От Италии в еврокубки попали:

  • Лига чемпионов: «Интер» (91), «Милан» (79), «Аталанта» (78), «Ювентус» (78).
  • Лига Европы: «Наполи» (77), «Лацио» (68).
  • Лига конференций: «Рома» (62).

Выбыли из топ-дивизиона: «Беневенто», «Кротоне», «Парма».

Серия A. 38-й тур

«Аталанта»  «Милан»  0:2

Голы: Кессье, 43, пенальти (0:1). Кессье, 90, пенальти (0:2).

«Болонья» – «Ювентус» – 1:4

Голы: Кьеза, 6 (0:1). Мората, 29 (0:2). Рабьо, 45 (0:3). Мората, 47 (0:4). Орсолини, 85 (1:4).

«Наполи» – «Верона» – 1:1

Голы: Ррахмани, 60 (1:0). Фараони, 69 (1:1).

«Сассуоло» – «Лацио» – 2:0

Голы: Кирьякопулос, 10 (1:0). Берарди, 78, пенальти (2:0).

«Специя» – «Рома» – 2:2

Голы: Верде, 6 (1:0). Побега, 38 (2:0). Эль-Шаарави, 52 (2:1). Мхитарян, 85 (2:2).

«Торино» – «Беневенто» – 1:1

Голы: Бремер, 29 (1:0). Тельо, 72 (1:1).

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 24.05.2021 01:13
    0
    Rash VM, 24.05.2021 00:28
    Вот Наполи ( за который болею обосрался ). А что вы хотели? Все было в руках Наполи. Не выиграли у Вероны, которой все было пофигу. Не выиграли раньше у Специи играя дома(!) в большинстве(!) выигрывая 1:0 (!) и ПРОСРАТЬ 1:2. Что заслужили то и получили....
    Співчуваю. Я теж хотів щоб в ЛЧ були Мілан, Аталанта і Наполі.
    Ссылка
    Rash VM
    online
      Rash VM, 24.05.2021 00:28
    0
    Вот Наполи ( за который болею обосрался ). А что вы хотели? Все было в руках Наполи. Не выиграли у Вероны, которой все было пофигу. Не выиграли раньше у Специи играя дома(!) в большинстве(!) выигрывая 1:0 (!) и ПРОСРАТЬ 1:2. Что заслужили то и получили....
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.05.2021 00:20
    +2
    Saar, 24.05.2021 00:06
    Цікаво одне, перші два місця: в Італії-з Мілана, в Англії-з Манчестера, в Іспанії-з Мадрида.
    Цикаво инше.
    В Шахтер пойдет тренер который не смог вывести свой клуб даже в Лигу Конференций
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 24.05.2021 00:10
    +3
    Saar, 24.05.2021 00:06
    Цікаво одне, перші два місця: в Італії-з Мілана, в Англії-з Манчестера, в Іспанії-з Мадрида.
    Чувак. В Україні тоже два перших місця зайняли команди з Києва!!! Прикинь
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 24.05.2021 00:06
    +5
    Цікаво одне, перші два місця: в Італії-з Мілана, в Англії-з Манчестера, в Іспанії-з Мадрида.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 24.05.2021 00:06
    +2
    Цікаво одне, перші два місця: в Італії-з Мілана, в Англії-з Манчестера, в Іспанії-з Мадрида.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 24.05.2021 00:06
    -2
    Ювентус!!!!!!!! Я люблю тебе уже 25 років. Ліга Європи не наш турнір!!!!! Красавчіки. Наполі красавчіки, верона також!!!!! Ми в ЛЧ!!!!!!!
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 24.05.2021 00:04
    +1
    Наполи конечно красавцы
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.05.2021 23:59
    0
    * Посмотрим что Особенный натренирует с этим составом.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.05.2021 23:58
    0
    Результаты Ромы не супер, но и не хуже всех кого назначало умнейшее ромское руководство до Фонсеки. В Европе так вообще фурор.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 23.05.2021 23:55
    -4
    Venom, 23.05.2021 23:52
    Прекрасно Милан браво - на характере выгрыз 2 место.
    На соплях и везении. 30% владиния, как минимум один спорный пенальти.
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 23.05.2021 23:52
    +4
    Прекрасно Милан браво - на характере выгрыз 2 место.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 23.05.2021 23:50
    +4
    В Англії два перших місця з Манчестера, а в Італії- з Мілана😊😊😊
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 24.05.2021 00:06
    +5
    Цікаво одне, перші два місця: в Італії-з Мілана, в Англії-з Манчестера, в Іспанії-з Мадрида.
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 23.05.2021 23:52
    +4
    Прекрасно Милан браво - на характере выгрыз 2 место.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 23.05.2021 23:50
    +4
    В Англії два перших місця з Манчестера, а в Італії- з Мілана😊😊😊
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 24.05.2021 00:10
    +3
    Saar, 24.05.2021 00:06
    Цікаво одне, перші два місця: в Італії-з Мілана, в Англії-з Манчестера, в Іспанії-з Мадрида.
    Чувак. В Україні тоже два перших місця зайняли команди з Києва!!! Прикинь
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.05.2021 00:20
    +2
    Saar, 24.05.2021 00:06
    Цікаво одне, перші два місця: в Італії-з Мілана, в Англії-з Манчестера, в Іспанії-з Мадрида.
    Цикаво инше.
    В Шахтер пойдет тренер который не смог вывести свой клуб даже в Лигу Конференций
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 24.05.2021 00:06
    +2
    Цікаво одне, перші два місця: в Італії-з Мілана, в Англії-з Манчестера, в Іспанії-з Мадрида.
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 24.05.2021 00:04
    +1
    Наполи конечно красавцы
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 24.05.2021 01:13
    0
    Rash VM, 24.05.2021 00:28
    Вот Наполи ( за который болею обосрался ). А что вы хотели? Все было в руках Наполи. Не выиграли у Вероны, которой все было пофигу. Не выиграли раньше у Специи играя дома(!) в большинстве(!) выигрывая 1:0 (!) и ПРОСРАТЬ 1:2. Что заслужили то и получили....
    Співчуваю. Я теж хотів щоб в ЛЧ були Мілан, Аталанта і Наполі.
    Ссылка
    Rash VM
    online
      Rash VM, 24.05.2021 00:28
    0
    Вот Наполи ( за который болею обосрался ). А что вы хотели? Все было в руках Наполи. Не выиграли у Вероны, которой все было пофигу. Не выиграли раньше у Специи играя дома(!) в большинстве(!) выигрывая 1:0 (!) и ПРОСРАТЬ 1:2. Что заслужили то и получили....
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.05.2021 23:59
    0
    * Посмотрим что Особенный натренирует с этим составом.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.05.2021 23:58
    0
    Результаты Ромы не супер, но и не хуже всех кого назначало умнейшее ромское руководство до Фонсеки. В Европе так вообще фурор.
    Ссылка
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