Швейцария опубликовала расширенную заявку на Евро-2024

Сборная Швейцарии опубликовала свою расширенную заявку из 38 игроков на Евро-2024. Главному тренеру команды Мурату Якину придется отсеять 12 лишних – в итоговую заявку войдут лишь 26 игроков.

Предварительная заявка сборной Швейцарии:

Вратари: Грегор Кобель (Боруссия Д), Ивон Мвого (Лорьян), Паскаль Лоретц (Люцерн), Ян Зоммер (Интер), Марвин Келлер (Винтертур).

Защитники: Нико Эльведи (Боруссия М), Фабиан Шер (Ньюкасл), Мануэль Аканджи (Манчестер Сити), Орель Аменда (Янг Бойз), Улиссес Гарсия (Марсель), Альбиан Хайдари (Лугано), Кевин Мбабу (Аугсбург), Сильван Видмер (Майнц), Брайан Око (Зальцбург), Бечир Омерагич (Монпелье), Седрик Цезигер (Вольфсбург), Леонидас Стергиу (Штутгарт), Рикардо Родригес (Торино).

Полузащитники: Уран Бислими и Ренато Штеффен (оба – Лугано), Квадво Дуа (Лудогорец), Ремо Фройлер, Мишель Эбишер и Дан Ндое (все – Болонья), Филипп Угринич и Жоэль Монтейро (оба – Янг Бойз), Гранит Джака (Байер), Рубен Варгас (Аугсбург), Ардон Яшари (Люцерн), Денис Закария (Монако), Стивен Цубер (АЕК), Фабиан Ридер (Ренн), Джердан Шакири (Чикаго Файр).

Нападающие: Анди Зекири (Генк), Зеки Амдуни (Бернли), Ноа Окафор (Милан), Венсан Сьерро (Тулуза), Бреэль Эмболо (Монако).

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 Швейцария сыграет с Германией, Шотландией и Венгрией.