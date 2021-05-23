В воскресенье, 23 мая, в Болонье на поле стадиона «Ренато Даль'Ара» состоится матч 38 тура итальянской Серии А, в котором «Болонья» примет «Ювентус».

«Болонья»

Подопечные Синиши Михайловича в турнирной таблице итальянского чемпионата занимают 12 позицию. В активе у них 41 очко после 37 сыгранных матчах. В 10 поединках «красно-синие» одержали победы, в 11 встречах довольствовались ничьими, а в 16-ти проиграли.

В настоящий момент у «Болоньи» продолжается 6-матчевая серия игр без побед. В последний раз она побеждала 18 апреля («Специя» - 4:1 дома), после чего выдала 4 ничьи при двух неудачах: «Торино» - 1:1 дома, «Аталанта» - 0:5 на выезде, «Фиорентина» - 3:3 дома, «Удинезе» - 1:1 на выезде, «Дженоа» - 0:2 дома, «Верона» - 2:2 на выезде.

По достижениям на своем поле сейчас парни Михайловича имеют в Серии А 9-й результат. В 18 домашних матчах они набрали 26 очков (7 побед, 5 ничьих, 6 поражений). В трех крайних поединках на родной арене «Ренато Даль'Ара» «Болонья» дважды сыграла вничью и один раз уступила.

«Ювентус»

Подопечные Андреа Пирло располагаются на пятой позиции в таблице Серии А. Они в 37 встречах сезона набрали 75 очков, добившись 22 побед, 9 раз сыграв вничью и потерпев шесть поражений. До четвертой позиции, финиш на которой позволит заявиться в Лигу чемпионов, туринцам одно очко.

В двух крайних играх чемпионата «старая синьора» набрала максимум – две победы. Она обыграла на выезде «Сассуоло» (3:1), а затем дома расправилась с «Интером» (3:2). Этими победами команда закрыла болезненное домашнее фиаско 0:3 в поединке с «Миланом».

В таблице сезона по показателям на выезде «Ювентус» сейчас занимает 6 место. В активе у него 31 очко после 18 игр (8 побед, 7 ничьих, 3 поражения). В пяти крайних гостевых встречах «бьянко-нери» имеют 2 побед и 2 ничьи при одном поражении. Как и в генеральной классификации, так и на выезде, у «Ювентуса» в двух последних играх две победы.

История встреч

Соперники провели между собой 48 матчей. На счету у «Болоньи» 2 побед, «Ювентус» одержал победы в 34 поединках. В 12 встречах фиксировалась ничья.

В матче первого круга текущего чемпионата, который состоялся в Турине 24 января этого года, со счетом 2:0 выиграли хозяева.

Ориентировочные составы:

«Болонья»: Равалья, Де Сильвестри, Томиясу, Сумаро, М’Байе, Шутен, Сванберг, Орсолини, Виньято, Барроу, Паласио.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Де Лигт, Кьеллини, Сандро, Куадрадо, Маккенни, Рабьо, Кьеза, Роналду, Кулусевски.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.25 по линии Parimatch.

23 мая, воскресенье