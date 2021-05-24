В матче 38-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на выезде разгромил «Болонью» со счетом 4:1.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
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Источник — Sport.ua
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