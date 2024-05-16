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Торино
18.05.2024 21:45 - : -
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Италия
16 мая 2024, 21:59 |
34
0

Торино – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 мая поединок 37-го тура итальянской Серии А

16 мая 2024, 21:59 |
34
0
Торино – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Милан

В субботу, 18 мая, состоится матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Торино» и «Милан».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Олимпико Гранде Торино».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Торино – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Торино Милан чемпионат Италии по футболу Серия A смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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