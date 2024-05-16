Италия16 мая 2024, 21:59 |
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Торино – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 мая поединок 37-го тура итальянской Серии А
16 мая 2024, 21:59 |
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В субботу, 18 мая, состоится матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Торино» и «Милан».
Игра пройдет в Турине на стадионе «Олимпико Гранде Торино».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Торино – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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