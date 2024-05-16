В субботу, 18 мая, состоится матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Торино» и «Милан».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Олимпико Гранде Торино».



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Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Торино – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А