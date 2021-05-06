«Новый Гарет Бэйл». В Испании недовольны смехом Азара после вылета из ЛЧ

В Испании не рады поведению игрока

  • 06.05.2021 14:27
  • 3671 просмотр
  • 2 комментария
«Новый Гарет Бэйл». В Испании недовольны смехом Азара после вылета из ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Реала» Эден Азар вызвал возмущение болельщиков мадридцев после ответного полуфинала Лиги чемпионов, когда бельгиец радостно общался и смеялся с игроками «Челси», несмотря на поражение испанской команды.

«Реал вылетел из Лиги чемпионов, но Азару смешно и весело. Два года он раздражает фанов команды, два года у него лишний вес. Просто новый Гарет Бэйл», - заявили в эфире популярной передачи 'El Chiringuito.

В соцсетях шутят, что Эден просто радовался за свой бывший клуб.
 

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Источник — AS

(7 голосов)

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Комментарии
    sartan71
    online
      sartan71, 06.05.2021 15:31
    +1
    После залета старого ПЕдРЕСА все косяки сливочных педритос выглядят как детские шалости🤑
    Ссылка
    Xxx Xxx
    online
      Xxx Xxx, 06.05.2021 15:01
    +1
    А чо прикольно ржёт)))))
    Ссылка
    sartan71
    online
      sartan71, 06.05.2021 15:31
    +1
    После залета старого ПЕдРЕСА все косяки сливочных педритос выглядят как детские шалости🤑
    Ссылка
    Xxx Xxx
    online
      Xxx Xxx, 06.05.2021 15:01
    +1
    А чо прикольно ржёт)))))
    Ссылка
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