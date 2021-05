«Новый Гарет Бэйл». В Испании недовольны смехом Азара после вылета из ЛЧ

Хавбек «Реала» Эден Азар вызвал возмущение болельщиков мадридцев после ответного полуфинала Лиги чемпионов, когда бельгиец радостно общался и смеялся с игроками «Челси», несмотря на поражение испанской команды.

«Реал вылетел из Лиги чемпионов, но Азару смешно и весело. Два года он раздражает фанов команды, два года у него лишний вес. Просто новый Гарет Бэйл», - заявили в эфире популярной передачи 'El Chiringuito.

В соцсетях шутят, что Эден просто радовался за свой бывший клуб.



Eden Hazard couldn't help but be happy for his former club 🔵



