Форвард сборной Украины сменит клуб зимой. Назван главный фаворит

Форвард сборной Украины Роман Яремчук уже зимой покинет «Олимпиакос».

По информации греческих СМИ, титулованный клуб из Пирея не рассчитывает на футболиста и хочет продать его уже январе 2025 года. Ситуацией готов воспользоваться турецкий «Сивасспор», который хочет видеть Яремчука основным нападающим команды. Ожидается, что Яремчук должен заменить албанца Рея Маная.

В нынешнем сезоне Яремчук провел за «Олимпиакос» во всех турнирах 11 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Сивасспор» заинтересовался еще одним игроком сборной Украины – Тарасом Степаненко из «Шахтера».