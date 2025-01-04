Форвард сборной Украины сменит клуб зимой. Назван главный фаворит
Роман Яремчук ненадолго останется в «Олимпиакосе»
Форвард сборной Украины Роман Яремчук уже зимой покинет «Олимпиакос».
По информации греческих СМИ, титулованный клуб из Пирея не рассчитывает на футболиста и хочет продать его уже январе 2025 года. Ситуацией готов воспользоваться турецкий «Сивасспор», который хочет видеть Яремчука основным нападающим команды. Ожидается, что Яремчук должен заменить албанца Рея Маная.
В нынешнем сезоне Яремчук провел за «Олимпиакос» во всех турнирах 11 матчей, в которых забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что «Сивасспор» заинтересовался еще одним игроком сборной Украины – Тарасом Степаненко из «Шахтера».
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