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Греция
04 января 2025, 19:22 | Обновлено 04 января 2025, 19:54
2234
1

Форвард сборной Украины сменит клуб зимой. Назван главный фаворит

Роман Яремчук ненадолго останется в «Олимпиакосе»

04 января 2025, 19:22 | Обновлено 04 января 2025, 19:54
2234
1
Форвард сборной Украины сменит клуб зимой. Назван главный фаворит
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук уже зимой покинет «Олимпиакос».

По информации греческих СМИ, титулованный клуб из Пирея не рассчитывает на футболиста и хочет продать его уже январе 2025 года. Ситуацией готов воспользоваться турецкий «Сивасспор», который хочет видеть Яремчука основным нападающим команды. Ожидается, что Яремчук должен заменить албанца Рея Маная.

В нынешнем сезоне Яремчук провел за «Олимпиакос» во всех турнирах 11 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «Сивасспор» заинтересовался еще одним игроком сборной Украины – Тарасом Степаненко из «Шахтера».

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Сивасспор Олимпиакос Пирей трансферы Роман Яремчук
Дмитро Олійник Источник
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Комментарии 1
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Тим Сергей
Надо валить, мб так хоть клубную реанимирует. Ожидание были шо будут топ чемпы хотя бы, не топ клубы, а на деле везде никакой оказался
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