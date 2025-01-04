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  4. «Я очень злой». Ангелос Постекоглу – о поражении от Ньюкасла
Англия
04 января 2025, 19:23 | Обновлено 04 января 2025, 19:54
296
1

«Я очень злой». Ангелос Постекоглу – о поражении от Ньюкасла

Наставник шпор всиловился о матче 20-го тура АПЛ

04 января 2025, 19:23 | Обновлено 04 января 2025, 19:54
296
1
«Я очень злой». Ангелос Постекоглу – о поражении от Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом» (1:2). Главный тренер «шпор» Ангелос Постекоглу высказался о поражении в домашней игре:

«Я разбит тем, что ребята не получили заслуженной победы, потому что мы играли сильно, наш футбол был удовлетворительным против очень хорошего соперника. Это была игра, в которой мы должны были победить, и в любой другой день мы бы победили. Я снимаю шляпу перед игроками. Я очень, очень зол – я думаю, я еще никогда не был так зол, как сегодня.

Думаю, это понятно. Независимо от того, соглашаются со мной люди или нет, была ли игра рукой или это было случайно, я просто не заинтересован в этой дискуссии. Я хочу сказать, что в любой день при честных и равных условиях игры и логическом мышлении мы бы выиграли эту игру, вот и все».

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Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Ньюкасл Тоттенхэм - Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: The Mirror
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Комментарии 1
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Gargantua81
трудно сказать, что происходит.
Игра вроде есть а результата нет. то индивидуальные ошибки, то случайности, то судьи.
как говорил Миша Кополовец: в цэркву трэба
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