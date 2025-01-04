«Я очень злой». Ангелос Постекоглу – о поражении от Ньюкасла

4 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом» (1:2). Главный тренер «шпор» Ангелос Постекоглу высказался о поражении в домашней игре:

«Я разбит тем, что ребята не получили заслуженной победы, потому что мы играли сильно, наш футбол был удовлетворительным против очень хорошего соперника. Это была игра, в которой мы должны были победить, и в любой другой день мы бы победили. Я снимаю шляпу перед игроками. Я очень, очень зол – я думаю, я еще никогда не был так зол, как сегодня.

Думаю, это понятно. Независимо от того, соглашаются со мной люди или нет, была ли игра рукой или это было случайно, я просто не заинтересован в этой дискуссии. Я хочу сказать, что в любой день при честных и равных условиях игры и логическом мышлении мы бы выиграли эту игру, вот и все».