«Он на это намекнул». Журналист рассказал о планах Марески по Мудрику

Журналист Sky Sports News Джеймс Коул заявил, что главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска уже намекнул руководству клуба, что нуждается в подписании игрока на замену украинскому вингеру Михаилу Мудрику, который был временно отстранен от футбола из-за найденного в его организме допинга.

«Реальность текущего трансферного окна заключается в том, что трансферы на выход более вероятны, чем на вход. В «Челси» не исключают возможность попытки подписания игрока, если посчитают, что это потребуется.

Они следят за рынком, но гораздо больше вероятность, что кто-то уйдет из команды. Ситуация с Мудриком немного мутит воду, потому что Мареска намекнул, что хочет поговорить с руководством клуба о его замене после проваленного допинг-теста», – цитирует Коула Sky Sports.