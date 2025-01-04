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  4. «Он на это намекнул». Журналист рассказал о планах Марески по Мудрику
Англия
04 января 2025, 15:41 |
2017
0

«Он на это намекнул». Журналист рассказал о планах Марески по Мудрику

Плохие новости для Михаила

04 января 2025, 15:41 |
2017
0
«Он на это намекнул». Журналист рассказал о планах Марески по Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Журналист Sky Sports News Джеймс Коул заявил, что главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска уже намекнул руководству клуба, что нуждается в подписании игрока на замену украинскому вингеру Михаилу Мудрику, который был временно отстранен от футбола из-за найденного в его организме допинга.

«Реальность текущего трансферного окна заключается в том, что трансферы на выход более вероятны, чем на вход. В «Челси» не исключают возможность попытки подписания игрока, если посчитают, что это потребуется.

Они следят за рынком, но гораздо больше вероятность, что кто-то уйдет из команды. Ситуация с Мудриком немного мутит воду, потому что Мареска намекнул, что хочет поговорить с руководством клуба о его замене после проваленного допинг-теста», – цитирует Коула Sky Sports.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Энцо Мареска
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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