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04 января 2025, 19:06 | Обновлено 04 января 2025, 19:56
487
3

Виктор Коваленко приехал в Милан поддержать игроков медийной сборной

UA Steel сыграет матч против Марокко

04 января 2025, 19:06 | Обновлено 04 января 2025, 19:56
487
3
Виктор Коваленко приехал в Милан поддержать игроков медийной сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

4 января состоится матч между медийными сборными Украины и Марокко в рамках турнира Kings World Cup Nations.

Турнир проходит в Италии.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко приехал в Милан, чтобы поддержать команду «UA Steel». Хавбек, который сейчас находится в качестве свободного агента, встретился с игроками украинской сборной.

В первом матче «UA Steel» проиграла сборной Турции со счетом 0:5.

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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ManCity
А в Донецьк він не хоче поїхати?
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+1
Тим Сергей
карьеру бы свою лучше поддержал
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0
contr
Заліщук-робочі губи любить смоктати ☝️
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0
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