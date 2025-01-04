Другие новости04 января 2025, 19:06 | Обновлено 04 января 2025, 19:56
487
3
Виктор Коваленко приехал в Милан поддержать игроков медийной сборной
UA Steel сыграет матч против Марокко
04 января 2025, 19:06 | Обновлено 04 января 2025, 19:56
487
3
4 января состоится матч между медийными сборными Украины и Марокко в рамках турнира Kings World Cup Nations.
Турнир проходит в Италии.
Украинский полузащитник Виктор Коваленко приехал в Милан, чтобы поддержать команду «UA Steel». Хавбек, который сейчас находится в качестве свободного агента, встретился с игроками украинской сборной.
В первом матче «UA Steel» проиграла сборной Турции со счетом 0:5.
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