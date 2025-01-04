Виктор Коваленко приехал в Милан поддержать игроков медийной сборной

4 января состоится матч между медийными сборными Украины и Марокко в рамках турнира Kings World Cup Nations.

Турнир проходит в Италии.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко приехал в Милан, чтобы поддержать команду «UA Steel». Хавбек, который сейчас находится в качестве свободного агента, встретился с игроками украинской сборной.

В первом матче «UA Steel» проиграла сборной Турции со счетом 0:5.