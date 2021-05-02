ФОТО. Большой протест. Фаны МЮ прорвались на поле перед матчем с Ливерпулем

Болельщики «Манчестер Юнайтед» перед матчем 34-го тура АПЛ проводят масштабный протест против семьи Глейзеров, которая владеет клубом.
Сначала фанаты устроили акцию по пути на «Олд Траффорд», запуская сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды перед матчем. Но этого им показалось мало и они прорвались на стадион, оккупировал футбольное поле.
Отметим, что акции против семьи Глейзеров начались после того как «Манчестер Юнайтед» решил стать одним из участников Европейской Суперлиги.
Матч должен был начаться в 18:30 по Киеву.
Manchester United fans storm Old Trafford ahead of the match against Liverpool in protest of the club’s ownership 📸 pic.twitter.com/kfTJJ3MgD6— B/R Football (@brfootball) May 2, 2021
Источник — Sport.ua
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