ФОТО. Большой протест. Фаны МЮ прорвались на поле перед матчем с Ливерпулем

В Манчестере сегодня жарко

  • 02.05.2021 17:46
  • 4396 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Большой протест. Фаны МЮ прорвались на поле перед матчем с Ливерпулем
© Getty Images/Global Images Ukraine

Болельщики «Манчестер Юнайтед» перед матчем 34-го тура АПЛ проводят масштабный протест против семьи Глейзеров, которая владеет клубом. 
 
Сначала фанаты устроили акцию по пути на «Олд Траффорд», запуская сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды перед матчем. Но этого им показалось мало и они прорвались на стадион, оккупировал футбольное поле.
 
Отметим, что акции против семьи Глейзеров начались после того как «Манчестер Юнайтед» решил стать одним из участников Европейской Суперлиги. 

Матч должен был начаться в 18:30 по Киеву.
 

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 02.05.2021 18:49
    -2
    Такой бред, лучшеб так протестовали несколько лет назад, когда клуб действительно в полной жопе был. А шас... какой смысл, щас в такое время никто клуб покупать не будет. Так чисто показуха.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 02.05.2021 18:49
    +1
    Нуууу, купите клуб
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 02.05.2021 18:40
    -2
    Согласен с фанами МЮ - нах этих мудаков, затеявших сраную суперлигу
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 02.05.2021 18:00
    0
    Жопинский клуб. Все верно.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 02.05.2021 17:53
    -2
    БРАВО
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 02.05.2021 18:49
    +1
    Нуууу, купите клуб
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 02.05.2021 18:00
    0
    Жопинский клуб. Все верно.
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