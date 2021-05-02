Матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль перенесен из-за протеста фанатов

Поединок не может состояться в таких условиях

  • 02.05.2021 19:51
  • 6143 просмотра
  • 12 комментариев
Матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль перенесен из-за протеста фанатов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» перенесен из-за того, что болельщики МЮ ворвались на поле «Олд Траффорд» и протестуют семьи Глейзеров, которая владеет клубом.

Матч должен был начаться в 18:30 по Киеву, но сначала было отложено начало встречи на неопределенное время.

После обсуждения между полицией, Премьер-лигой, руководством арены и клубами было принято решение выбрать другую дату для проведения встречи.

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(5 голосов)

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Комментарии
    yan2018
    online
      yan2018, 02.05.2021 20:00
    0
    Morjoviy, 02.05.2021 19:54
    Я не понимаю, почему фанаты имеют право выступать против частной собственности, которая в демократических странах священна? Пусть купят, как Абрамович "Челси", и решения свои проводят.
    Траст болельщиков «Манчестер Юнайтед» (MUST) провёл переговоры с группой состоятельных болельщиков, получивших название «Красные рыцари» (Red Knights), которые собирались выкупить клуб у Глейзеров[157]. Глейзеры выступили с заявлением, что не собираются продавать клуб
    Ссылка
    Morjoviy
    online
      Morjoviy, 02.05.2021 19:54
    -1
    Я не понимаю, почему фанаты имеют право выступать против частной собственности, которая в демократических странах священна? Пусть купят, как Абрамович "Челси", и решения свои проводят.
    Ссылка
    Morjoviy
    online
      Morjoviy, 02.05.2021 19:45
    -1
    ХВ, 02.05.2021 19:34
    При чём эта тупость детская? Ну если у тебя рубли, то неужели не интересуешься игрой лидеров?
    Ты указал что делать мне, а я указал, что делать тебе.
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    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 02.05.2021 19:36
    +3
    Моржовая школота жжот - 100 акций оно имеет, понимаешь...
    Ссылка
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 19:34
    +2
    Morjoviy, 02.05.2021 19:31
    Соси сосок
    При чём эта тупость детская? Ну если у тебя рубли, то неужели не интересуешься игрой лидеров?
    Ссылка
    Morjoviy
    online
      Morjoviy, 02.05.2021 19:31
    -4
    ХВ, 02.05.2021 19:18
    Смотри Зенит - Локо.
    Соси сосок
    Ссылка
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 19:18
    +2
    Morjoviy, 02.05.2021 19:10
    Оплачиваю Окко трансляции АПЛ по 500 рублей в месяц, а посмотреть не могу. Больше тогда не буду оплачивать. Гопники этого добиваются?
    Смотри Зенит - Локо.
    Ссылка
    Morjoviy
    online
      Morjoviy, 02.05.2021 19:10
    -7
    Оплачиваю Окко трансляции АПЛ по 500 рублей в месяц, а посмотреть не могу. Больше тогда не буду оплачивать. Гопники этого добиваются?
    Ссылка
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 19:07
    -2
    Сообщают что сейчас ещё подъедут бобби и отвалят дубинок, кому мало.
    Но теперь проблема с задержкой контроля на Ковид...
    Ссылка
    Morjoviy
    online
      Morjoviy, 02.05.2021 19:04
    -5
    Они совсем одурели? Я тоже акционер МЮ, имею 100 с лишним акций этого клуба. И эти нищеброды будут мне указывать что я должен свои акции им отдать?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.05.2021 18:55
    0
    Вот что значит не вылазить круглосуточно с пабов... По трезвяку разве такое будешь делать?
    Ссылка
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 18:49
    -6
    И тут придурки -"активисты".
    Какого ??????????????????????
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 02.05.2021 19:36
    +3
    Моржовая школота жжот - 100 акций оно имеет, понимаешь...
    Ссылка
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 19:34
    +2
    Morjoviy, 02.05.2021 19:31
    Соси сосок
    При чём эта тупость детская? Ну если у тебя рубли, то неужели не интересуешься игрой лидеров?
    Ссылка
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 19:18
    +2
    Morjoviy, 02.05.2021 19:10
    Оплачиваю Окко трансляции АПЛ по 500 рублей в месяц, а посмотреть не могу. Больше тогда не буду оплачивать. Гопники этого добиваются?
    Смотри Зенит - Локо.
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 02.05.2021 20:00
    0
    Morjoviy, 02.05.2021 19:54
    Я не понимаю, почему фанаты имеют право выступать против частной собственности, которая в демократических странах священна? Пусть купят, как Абрамович "Челси", и решения свои проводят.
    Траст болельщиков «Манчестер Юнайтед» (MUST) провёл переговоры с группой состоятельных болельщиков, получивших название «Красные рыцари» (Red Knights), которые собирались выкупить клуб у Глейзеров[157]. Глейзеры выступили с заявлением, что не собираются продавать клуб
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.05.2021 18:55
    0
    Вот что значит не вылазить круглосуточно с пабов... По трезвяку разве такое будешь делать?
    Ссылка
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