Член исполкома УЕФА: клубы Суперлиги будут исключены из ЛЧ и ЛЕ в пятницу

Член исполнительного комитета УЕФА Йеспер Меллер из Дании подтвердил будущую дисквалификацию клубов новой Европейской Суперлиги из еврокубков:
«Я ожидаю, что команды, участвующие в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов и Лиги Европы с немедленным эффектом в ближайшую пятницу».
В борьбе за выход в финал ЛЧ 2020/21 «ПСЖ» (Франция) должен был играть против «Манчестер Сити» (Англия), а «Реал» (Испания) – с «Челси» (Англия).
В полуфиналах ЛЕ 2020/21 должны были сыграть: «Вильярреал» (Испания) – «Арсенал» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Рома» (Италия).
Напомним, 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги. И теперь «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Реал» под угрозой исключения из текущего сезона еврокубков.
Таким образом, «ПСЖ» могут признать победителем Лиги чемпионов, а в финале Лиги Европы потенциально сыграют «Вильярреал» и «Рома».
Jesper #Moller (member of the UEFA Executive) confirms to Reuters: “I expect the teams involved in the #SuperLeague and still in the running for the #UCL and #UEL to be expelled with immediate effect as of this Friday!” https://t.co/Am5ghfGoJJ— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 19, 2021
Источник — Twitter
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Я бы ещё добавил дисквалификацию игроков как минимум на три года за участие в Супер Лиге. Это заставило бы многих призадуматься, стоит ли им играть за клубы Супер Лиги.
Создание новой Суперлиги - это уже не планы, а данность, и футбольным структурам необходимо переходить к выработке приемлемой для всех стратегии.
А кто то и обладателюЛЕ
Я бы ещё добавил дисквалификацию игроков как минимум на три года за участие в Супер Лиге. Это заставило бы многих призадуматься, стоит ли им играть за клубы Супер Лиги.
А то они тратят на трансферы, по 200 лямов фунтов за сезон - так в прикол...)))
Зажрашиеся нувориши пускай играют в своей Суперлиге. И так погрязли все в долгах, так еще один кредит в рассрочку на 23 года.
А то они тратят на трансферы, по 200 лямов фунтов за сезон - так в прикол...)))
А взагалі дивно, що ПСЖ туди не пішов.
А взагалі дивно, що ПСЖ туди не пішов.
Но когда то про это снимут Кино
А взагалі дивно, що ПСЖ туди не пішов.
Но когда то про это снимут Кино
Мышление сепара. Страну расколоть, а кому и где удобней там пусть и живут
А кто то и обладателюЛЕ
А то они тратят на трансферы, по 200 лямов фунтов за сезон - так в прикол...)))
А то они тратят на трансферы, по 200 лямов фунтов за сезон - так в прикол...)))
Зажрашиеся нувориши пускай играют в своей Суперлиге. И так погрязли все в долгах, так еще один кредит в рассрочку на 23 года.
Я бы ещё добавил дисквалификацию игроков как минимум на три года за участие в Супер Лиге. Это заставило бы многих призадуматься, стоит ли им играть за клубы Супер Лиги.
Создание новой Суперлиги - это уже не планы, а данность, и футбольным структурам необходимо переходить к выработке приемлемой для всех стратегии.
Я бы ещё добавил дисквалификацию игроков как минимум на три года за участие в Супер Лиге. Это заставило бы многих призадуматься, стоит ли им играть за клубы Супер Лиги.
А взагалі дивно, що ПСЖ туди не пішов.
А взагалі дивно, що ПСЖ туди не пішов.
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