Член исполкома УЕФА: клубы Суперлиги будут исключены из ЛЧ и ЛЕ в пятницу

Член исполнительного комитета УЕФА Йеспер Меллер из Дании подтвердил будущую дисквалификацию клубов новой Европейской Суперлиги из еврокубков:

«Я ожидаю, что команды, участвующие в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов и Лиги Европы с немедленным эффектом в ближайшую пятницу».

В борьбе за выход в финал ЛЧ 2020/21 «ПСЖ» (Франция) должен был играть против «Манчестер Сити» (Англия), а «Реал» (Испания) – с «Челси» (Англия).

В полуфиналах ЛЕ 2020/21 должны были сыграть: «Вильярреал» (Испания) – «Арсенал» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Рома» (Италия).

Напомним, 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги. И теперь «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Реал» под угрозой исключения из текущего сезона еврокубков.

Таким образом, «ПСЖ» могут признать победителем Лиги чемпионов, а в финале Лиги Европы потенциально сыграют «Вильярреал» и «Рома».

