Член исполкома УЕФА: клубы Суперлиги будут исключены из ЛЧ и ЛЕ в пятницу

Таким образом, «ПСЖ» могут признать победителем Лиги чемпионов

  • 19.04.2021 21:35
  • 7093 просмотра
  • 30 комментариев
Член исполкома УЕФА: клубы Суперлиги будут исключены из ЛЧ и ЛЕ в пятницу
© Twitter

Член исполнительного комитета УЕФА Йеспер Меллер из Дании подтвердил будущую дисквалификацию клубов новой Европейской Суперлиги из еврокубков:

«Я ожидаю, что команды, участвующие в Суперлиге, будут исключены из Лиги чемпионов и Лиги Европы с немедленным эффектом в ближайшую пятницу».

В борьбе за выход в финал ЛЧ 2020/21 «ПСЖ» (Франция) должен был играть против «Манчестер Сити» (Англия), а «Реал» (Испания) – с «Челси» (Англия).

В полуфиналах ЛЕ 2020/21 должны были сыграть: «Вильярреал» (Испания) – «Арсенал» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Рома» (Италия).

Напомним, 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги. И теперь «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Реал» под угрозой исключения из текущего сезона еврокубков.

Таким образом, «ПСЖ» могут признать победителем Лиги чемпионов, а в финале Лиги Европы потенциально сыграют «Вильярреал» и «Рома».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(19 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    BekXanov
    online
      BekXanov, 19.04.2021 22:25
    0
    Dinamo-fan, 19.04.2021 22:20
    Как минимум в АПЛ уже заявили, что поставят вопрос об исключении всех шести английских команд из АПЛ. Если те решать выйти из суперлиги и вернуться под лоно АПЛ, то им придется пройти путь с пятой!!! лиги.
    Я бы ещё добавил дисквалификацию игроков как минимум на три года за участие в Супер Лиге. Это заставило бы многих призадуматься, стоит ли им играть за клубы Супер Лиги.
    Ну вот то что я и говорил.И так исключат все федерации.Уефа заставит.И может так получиться что вся эта лига станет банкротом в один миг а банк морган с потрохами заберёт клубы.
    Ссылка
    лом
      лом, 19.04.2021 22:24
    0
    хотя риторика УЕФА и ФИФА на данный момент кажется непримиримой, единственный путь к урегулированию - переговоры, считают эксперты.
    Создание новой Суперлиги - это уже не планы, а данность, и футбольным структурам необходимо переходить к выработке приемлемой для всех стратегии.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.04.2021 22:22
    0
    ass36, 19.04.2021 21:57
    Революция Ура Ура Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    В этой суперлиге будут играть 5 стран ну может еще Португалии иногда дадут 1 место . А остальным странам туда путь закрыт.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 19.04.2021 22:20
    +2
    andre_lui, 19.04.2021 22:05
    Финал ЛЕ Вильяреал Рома. Фонсека может и отпетлять...
    Ну так мы можем теперь сказать, что проиграли финалистам ЛЕ.
    А кто то и обладателюЛЕ
    Ссылка
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 19.04.2021 22:20
    0
    Как минимум в АПЛ уже заявили, что поставят вопрос об исключении всех шести английских команд из АПЛ. Если те решать выйти из суперлиги и вернуться под лоно АПЛ, то им придется пройти путь с пятой!!! лиги.
    Я бы ещё добавил дисквалификацию игроков как минимум на три года за участие в Супер Лиге. Это заставило бы многих призадуматься, стоит ли им играть за клубы Супер Лиги.
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 19.04.2021 22:19
    +1
    BUCH, 19.04.2021 22:15
    Да ладно)))
    А то они тратят на трансферы, по 200 лямов фунтов за сезон - так в прикол...)))
    Они тратят кредитные деньги спонсоров ,а не свои.Таким образом каждый раз сводя бюджет.Оттягивая реальные кредитные выплаты.Открой эти все 12 клубов на финансирование и вуаля а там долгов просто звиздец.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.04.2021 22:17
    +1
    На сегодняшний момент две лучшие команды Европы ПСЖ и Бавария отказались от этого шапито. Все контракты УЕФа аннулирует и игроки смогут переходить из забаненых клубов в другие команды. Может кто-то и останется но так называемые ТОПы и близко не будут такими как были до этого. В Италии вообще не проблема там есть Рома Лацио, Наполи команды с приличной историей. Ювентус не так давно был наказан и поднимался из низших лиг и ничего пережили. Интер и Милан вообще ни о чем. С Испанией и Англией сложнее, но и там солидных клубов хватает. Сегодня ТОПы одни завтра другие.
    Зажрашиеся нувориши пускай играют в своей Суперлиге. И так погрязли все в долгах, так еще один кредит в рассрочку на 23 года.
    Ссылка
    Alex Kozak
      Alex Kozak, 19.04.2021 22:17
    +1
    Эта суперлига быстро надоест. если гранды не будут играть с клубами поскромнее о них быстро забудут
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 19.04.2021 22:16
    +1
    ПСЖ сам в очереди в Суперлигу стОит..только не афиширует это
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 19.04.2021 22:15
    +2
    BekXanov, 19.04.2021 22:06
    Не совсем так все клубы как раз в огромных долгах !от 500 млн до 1,5 млрд почти долларов в кредитах.Турниры уефа их с этого не витягивают,И эта сходка решила пойти другим путём.
    Да ладно)))
    А то они тратят на трансферы, по 200 лямов фунтов за сезон - так в прикол...)))
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 19.04.2021 22:12
    0
    Скорее всего будет беспрецедентное наказание уефа за всю историю.Исключат не только с евролиг но и чемпионатов.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 19.04.2021 22:09
    0
    andre_lui, 19.04.2021 22:03
    Понимаю болельщиков Ливерпуля. А Реал? Зидан напрягался весь год, реально самый сложный год для него как для тренера. Могли взять очередную ЛЧ. Самый титулованный клуб мира. Есть история, память. Ди Стефано, Пушкаш, Рауль, Шукер, Миятович (финал против Юве), тот же Зидан, Фигу, Роналдо, Карлос, Бекхем, Дель Боске.....Больше ста лет истории...Все титулы, кубки куда теперь все это? Бред...Променять просто на деньги? Так Вы же и так не бедные. А Барса, Милан, МЮ, Старая сеньйора, канониры..Ладно Челси и Сити - у этих традиции меньше! Интересно, что скажет сер Алекс. Венгер уже высказался!
    Вылезло куча ботов, так что не обращай внимания...
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 19.04.2021 22:07
    0
    StrikeX, 19.04.2021 22:05
    Ущипніть мене, що відбувається взагалі???
    А взагалі дивно, що ПСЖ туди не пішов.
    Тоже согласен, что странно
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 19.04.2021 22:07
    0
    StrikeX, 19.04.2021 22:05
    Ущипніть мене, що відбувається взагалі???
    А взагалі дивно, що ПСЖ туди не пішов.
    У ПСЖ с деньгами всё нормально.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 19.04.2021 22:06
    +3
    Цікаво, а як до цього всього відносяться футболісти нововспечених "супер-клубів"? Чому всі мовчать у тряпочку? Так за свої контракти переживають, схоже...
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 19.04.2021 22:06
    0
    andre_lui, 19.04.2021 22:03
    Понимаю болельщиков Ливерпуля. А Реал? Зидан напрягался весь год, реально самый сложный год для него как для тренера. Могли взять очередную ЛЧ. Самый титулованный клуб мира. Есть история, память. Ди Стефано, Пушкаш, Рауль, Шукер, Миятович (финал против Юве), тот же Зидан, Фигу, Роналдо, Карлос, Бекхем, Дель Боске.....Больше ста лет истории...Все титулы, кубки куда теперь все это? Бред...Променять просто на деньги? Так Вы же и так не бедные. А Барса, Милан, МЮ, Старая сеньйора, канониры..Ладно Челси и Сити - у этих традиции меньше! Интересно, что скажет сер Алекс. Венгер уже высказался!
    Не совсем так все клубы как раз в огромных долгах !от 500 млн до 1,5 млрд почти долларов в кредитах.Турниры уефа их с этого не витягивают,И эта сходка решила пойти другим путём.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 19.04.2021 22:06
    0
    Алексей Голяченко, 19.04.2021 22:04
    Я одно скажу. Не важно как все это закончиться.
    Но когда то про это снимут Кино
    Да, эта мысль сегодня посещала. Точно снимут, но с каким смыслом - зависит от того чья возьмет!!!
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 19.04.2021 22:05
    0
    Ущипніть мене, що відбувається взагалі???
    А взагалі дивно, що ПСЖ туди не пішов.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 19.04.2021 22:05
    +1
    Финал ЛЕ Вильяреал Рома. Фонсека может и отпетлять...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.04.2021 22:04
    0
    Я одно скажу. Не важно как все это закончиться.
    Но когда то про это снимут Кино
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 19.04.2021 21:40
    +11
    бодрит одно, что финал бавария - псж успели посмотреть!!! да ещё и в двух актах))
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 19.04.2021 22:06
    +3
    Цікаво, а як до цього всього відносяться футболісти нововспечених "супер-клубів"? Чому всі мовчать у тряпочку? Так за свої контракти переживають, схоже...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.04.2021 21:57
    +3
    OKs100, 19.04.2021 21:40
    Боятся коррупционеры из УЕФА. В идеальном мире эти два турнира должны мирно сосуществовать. Там самым клубы сами решали бы где им играть, кто предоставит им наилучшие условия. Но жуликам выгоднее держать монополию на футбол.
    Комент не о чем. Ты за день не в ехал о последствиях этой лиги.
    Мышление сепара. Страну расколоть, а кому и где удобней там пусть и живут
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.04.2021 21:56
    +3
    З АПЛ треба виключити, і негайно!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 19.04.2021 22:20
    +2
    andre_lui, 19.04.2021 22:05
    Финал ЛЕ Вильяреал Рома. Фонсека может и отпетлять...
    Ну так мы можем теперь сказать, что проиграли финалистам ЛЕ.
    А кто то и обладателюЛЕ
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 19.04.2021 22:15
    +2
    BekXanov, 19.04.2021 22:06
    Не совсем так все клубы как раз в огромных долгах !от 500 млн до 1,5 млрд почти долларов в кредитах.Турниры уефа их с этого не витягивают,И эта сходка решила пойти другим путём.
    Да ладно)))
    А то они тратят на трансферы, по 200 лямов фунтов за сезон - так в прикол...)))
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 19.04.2021 22:19
    +1
    BUCH, 19.04.2021 22:15
    Да ладно)))
    А то они тратят на трансферы, по 200 лямов фунтов за сезон - так в прикол...)))
    Они тратят кредитные деньги спонсоров ,а не свои.Таким образом каждый раз сводя бюджет.Оттягивая реальные кредитные выплаты.Открой эти все 12 клубов на финансирование и вуаля а там долгов просто звиздец.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.04.2021 22:17
    +1
    На сегодняшний момент две лучшие команды Европы ПСЖ и Бавария отказались от этого шапито. Все контракты УЕФа аннулирует и игроки смогут переходить из забаненых клубов в другие команды. Может кто-то и останется но так называемые ТОПы и близко не будут такими как были до этого. В Италии вообще не проблема там есть Рома Лацио, Наполи команды с приличной историей. Ювентус не так давно был наказан и поднимался из низших лиг и ничего пережили. Интер и Милан вообще ни о чем. С Испанией и Англией сложнее, но и там солидных клубов хватает. Сегодня ТОПы одни завтра другие.
    Зажрашиеся нувориши пускай играют в своей Суперлиге. И так погрязли все в долгах, так еще один кредит в рассрочку на 23 года.
    Ссылка
    Alex Kozak
      Alex Kozak, 19.04.2021 22:17
    +1
    Эта суперлига быстро надоест. если гранды не будут играть с клубами поскромнее о них быстро забудут
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 19.04.2021 22:16
    +1
    ПСЖ сам в очереди в Суперлигу стОит..только не афиширует это
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 19.04.2021 22:05
    +1
    Финал ЛЕ Вильяреал Рома. Фонсека может и отпетлять...
    Ссылка
    Xxx Xxx
    online
      Xxx Xxx, 19.04.2021 21:46
    +1
    Это ПСЖ проплатил , чтоб лигу чемпионов выиграть)))))
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 19.04.2021 22:25
    0
    Dinamo-fan, 19.04.2021 22:20
    Как минимум в АПЛ уже заявили, что поставят вопрос об исключении всех шести английских команд из АПЛ. Если те решать выйти из суперлиги и вернуться под лоно АПЛ, то им придется пройти путь с пятой!!! лиги.
    Я бы ещё добавил дисквалификацию игроков как минимум на три года за участие в Супер Лиге. Это заставило бы многих призадуматься, стоит ли им играть за клубы Супер Лиги.
    Ну вот то что я и говорил.И так исключат все федерации.Уефа заставит.И может так получиться что вся эта лига станет банкротом в один миг а банк морган с потрохами заберёт клубы.
    Ссылка
    лом
      лом, 19.04.2021 22:24
    0
    хотя риторика УЕФА и ФИФА на данный момент кажется непримиримой, единственный путь к урегулированию - переговоры, считают эксперты.
    Создание новой Суперлиги - это уже не планы, а данность, и футбольным структурам необходимо переходить к выработке приемлемой для всех стратегии.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.04.2021 22:22
    0
    ass36, 19.04.2021 21:57
    Революция Ура Ура Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    В этой суперлиге будут играть 5 стран ну может еще Португалии иногда дадут 1 место . А остальным странам туда путь закрыт.
    Ссылка
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 19.04.2021 22:20
    0
    Как минимум в АПЛ уже заявили, что поставят вопрос об исключении всех шести английских команд из АПЛ. Если те решать выйти из суперлиги и вернуться под лоно АПЛ, то им придется пройти путь с пятой!!! лиги.
    Я бы ещё добавил дисквалификацию игроков как минимум на три года за участие в Супер Лиге. Это заставило бы многих призадуматься, стоит ли им играть за клубы Супер Лиги.
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 19.04.2021 22:12
    0
    Скорее всего будет беспрецедентное наказание уефа за всю историю.Исключат не только с евролиг но и чемпионатов.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 19.04.2021 22:09
    0
    andre_lui, 19.04.2021 22:03
    Понимаю болельщиков Ливерпуля. А Реал? Зидан напрягался весь год, реально самый сложный год для него как для тренера. Могли взять очередную ЛЧ. Самый титулованный клуб мира. Есть история, память. Ди Стефано, Пушкаш, Рауль, Шукер, Миятович (финал против Юве), тот же Зидан, Фигу, Роналдо, Карлос, Бекхем, Дель Боске.....Больше ста лет истории...Все титулы, кубки куда теперь все это? Бред...Променять просто на деньги? Так Вы же и так не бедные. А Барса, Милан, МЮ, Старая сеньйора, канониры..Ладно Челси и Сити - у этих традиции меньше! Интересно, что скажет сер Алекс. Венгер уже высказался!
    Вылезло куча ботов, так что не обращай внимания...
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 19.04.2021 22:07
    0
    StrikeX, 19.04.2021 22:05
    Ущипніть мене, що відбувається взагалі???
    А взагалі дивно, що ПСЖ туди не пішов.
    Тоже согласен, что странно
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 19.04.2021 22:07
    0
    StrikeX, 19.04.2021 22:05
    Ущипніть мене, що відбувається взагалі???
    А взагалі дивно, що ПСЖ туди не пішов.
    У ПСЖ с деньгами всё нормально.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности