ПСЖ могут признать победителем Лиги чемпионов

ПСЖ может быть признан победителем Лиги чемпионов сезона 2020/21, если УЕФА применит санкции к 12 топ-клубам, объявившим накануне о создании Европейской Суперлиги.



Отметим, что в число клубов, которые создают новый турнир, вошли остальные три полуфиналиста ЛЧ текущего сезона. Это «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити». ПСЖ оказался единственным клубом на этой стадии, который пока что не собирается в Суперлигу.



Что касается Лиги Европы, то победы могут разыграть «Вильярреал» и «Рома», так как еще два полуфиналиста «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» также вошли в число участников Суперлиги.

Также не стоит исключать вариант, при котором УЕФА введет санкции со следующего сезона.