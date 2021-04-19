ПСЖ могут признать победителем Лиги чемпионов

А в финале Лиги Европы потенциально сыграют «Вильярреал» и «Рома»

  • 19.04.2021 12:10
  • 5405 просмотров
  • 4 комментария
ПСЖ могут признать победителем Лиги чемпионов
© ФК ПСЖ

ПСЖ может быть признан победителем Лиги чемпионов сезона 2020/21, если УЕФА применит санкции к 12 топ-клубам, объявившим накануне о создании Европейской Суперлиги.
 
Отметим, что в число клубов, которые создают новый турнир, вошли остальные три полуфиналиста ЛЧ текущего сезона. Это «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити». ПСЖ оказался единственным клубом на этой стадии, который пока что не собирается в Суперлигу.
 
Что касается Лиги Европы, то победы могут разыграть «Вильярреал» и «Рома», так как еще два полуфиналиста «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» также вошли в число участников Суперлиги.

Также не стоит исключать вариант, при котором УЕФА введет санкции со следующего сезона.

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    GeloN83
    online
      GeloN83, 19.04.2021 12:54
    +1
    Тільки ні хто з болівальників та іншого футбольного світу не визнає ПСЖ переможцем ЛЧ....
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 19.04.2021 12:47
    +2
    Ну да ПСЖ только так может выиграть ЛЧ)
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    vovast
    online
      vovast, 19.04.2021 12:23
    +2
    Это позитивный аспект
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.04.2021 12:18
    +3
    Скорее всё так и будет
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.04.2021 12:18
    +3
    Скорее всё так и будет
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 19.04.2021 12:47
    +2
    Ну да ПСЖ только так может выиграть ЛЧ)
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 19.04.2021 12:23
    +2
    Это позитивный аспект
    Ссылка
    GeloN83
    online
      GeloN83, 19.04.2021 12:54
    +1
    Тільки ні хто з болівальників та іншого футбольного світу не визнає ПСЖ переможцем ЛЧ....
    Ссылка
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