ВИДЕО. Супергол Ибрагимовича в ворота Удинезе

Сегодня «Милан» в шестом туре Серии А на выезде обыграл «Удинезе» со счетом 2:1.
Победу команде Стефано Пиоли шедевральным ударом через себя в фирменном стиле принес 39-летний Златан Ибрагимович, для которого это уже седьмой гол в Серии А в текущем сезоне:
Zlatan Ibrahimovic's (best player in the league) pic.twitter.com/oRbfPywYzS— 👍SS (@semo33xx) November 1, 2020
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Источник — Sport.ua
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39!!!карл 39!!!
тут супряга в 20 как полуинвалид двигаеться а тут 39 и серияА
=
Ібрагімовіч - підлий та хитрий жук на полі.
39!!!карл 39!!!
тут супряга в 20 как полуинвалид двигаеться а тут 39 и серияА
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