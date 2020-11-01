ВИДЕО. Супергол Ибрагимовича в ворота Удинезе

Неувядающий швед продолжает творить чудеса

  • 01.11.2020 16:38
  • 4400 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Супергол Ибрагимовича в ворота Удинезе
© twitter.com/acmilan

Сегодня «Милан» в шестом туре Серии А на выезде обыграл «Удинезе» со счетом 2:1.

Победу команде Стефано Пиоли шедевральным ударом через себя в фирменном стиле принес 39-летний Златан Ибрагимович, для которого это уже седьмой гол в Серии А в текущем сезоне:

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 01.11.2020 17:24
    0
    ибра конечно это нечто
    39!!!карл 39!!!
    тут супряга в 20 как полуинвалид двигаеться а тут 39 и серияА
    Ссылка
    Луганчанин
      Луганчанин, 01.11.2020 16:53
    0
    Опасная игра!!! Мог защитнику голову снести. Такие голы только в пляжном футболе разрешены. Явная ошибка судьи. ИМХО
    Ссылка
    Lucky Lucky
      Lucky Lucky, 01.11.2020 16:52
    +8
    и ведь удар то не получился, но всё-равно забил...сумасшедший "дед")
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.11.2020 16:50
    +8
    Чем старше становится Ибра, тем лучше играет. Как качественное вино. Чем больше выдержка, тем выше качество.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 16:49
    +5
    Сумасшедший чувак.. почему нет ЗМ для тех кто играет в таком возрасте!?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.11.2020 16:45
    -6
    Там був підлий фол з боку Ібрагімовіча, який потягнув за майку та завалив захисника.
    =
    Ібрагімовіч - підлий та хитрий жук на полі.
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 16:41
    -2
    Шикарный голешник правда.
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    Lucky Lucky
      Lucky Lucky, 01.11.2020 16:52
    +8
    и ведь удар то не получился, но всё-равно забил...сумасшедший "дед")
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.11.2020 16:50
    +8
    Чем старше становится Ибра, тем лучше играет. Как качественное вино. Чем больше выдержка, тем выше качество.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 16:49
    +5
    Сумасшедший чувак.. почему нет ЗМ для тех кто играет в таком возрасте!?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 01.11.2020 17:24
    0
    ибра конечно это нечто
    39!!!карл 39!!!
    тут супряга в 20 как полуинвалид двигаеться а тут 39 и серияА
    Ссылка
    Луганчанин
      Луганчанин, 01.11.2020 16:53
    0
    Опасная игра!!! Мог защитнику голову снести. Такие голы только в пляжном футболе разрешены. Явная ошибка судьи. ИМХО
    Ссылка
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