ВИДЕО. Супергол Ибрагимовича в ворота Удинезе

Сегодня «Милан» в шестом туре Серии А на выезде обыграл «Удинезе» со счетом 2:1.

Победу команде Стефано Пиоли шедевральным ударом через себя в фирменном стиле принес 39-летний Златан Ибрагимович, для которого это уже седьмой гол в Серии А в текущем сезоне:

Zlatan Ibrahimovic's (best player in the league) pic.twitter.com/oRbfPywYzS