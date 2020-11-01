6-й тур
Удинезе
1 : 2
Милан
01.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Серия А. Ибрагимович сотворил шедевр и принес Милану очередную победу

Команда Стефано Пиоли продолжает лидировать в чемпионате Италии

  • 01.11.2020 15:44
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Серия А. Ибрагимович сотворил шедевр и принес Милану очередную победу
© twitter.com/acmilan

Сегодня «Милан» в шестом туре Серии А на выезде одержал победу над «Удинезе». Победу гостям принес Златан Ибрагимович ударом через себя.

«Удинезе» - «Милан» - 1:2
Голы: Де Пауль 48 (с пенальти) – Кессье 18, Ибрагимович 83

Благодаря этой победе «Милан» набрал 16 очков. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А.

Вчера «Интер» дома не сумел обыграть «Парму» - ничья 2:2.

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
48' ГОЛ ! С пенальти забил Родриго Де Пауль (Удинезе).
18' ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Милан).
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Источник — Sport.ua

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