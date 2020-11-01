Серия А. Ибрагимович сотворил шедевр и принес Милану очередную победу

Сегодня «Милан» в шестом туре Серии А на выезде одержал победу над «Удинезе». Победу гостям принес Златан Ибрагимович ударом через себя.
Zlatan Ibrahimovic's (best player in the league) pic.twitter.com/oRbfPywYzS— 👍SS (@semo33xx) November 1, 2020
«Удинезе» - «Милан» - 1:2
Голы: Де Пауль 48 (с пенальти) – Кессье 18, Ибрагимович 83
Благодаря этой победе «Милан» набрал 16 очков. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
|48'
|ГОЛ ! С пенальти забил Родриго Де Пауль (Удинезе).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Милан).
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Источник — Sport.ua
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