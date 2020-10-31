В рамках шестого тура итальянской Серии А на стадионе «Дачия Арена» местный «Удинезе» примет «Милан». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, однако на этот матч будет интересно посмотреть хотя бы из-за того, чтобы увидеть как «дьяволы» поведут себя после того, как их серия побед была прервана.

Удинезе

Подопечные Луки Готти начали текущее соревнование очень слабо, «зебры» на данный момент располагаются лишь на восемнадцатом месте в турнирной таблице Серии А и имеют в активе три очка, которые были добыты после единственной победы в сезоне над «Пармой». Также добавим, что коллектив является вторым в лиге по наименьшему количество забитых голов, «Удинезе» лишь пять раз смог отправить мяч в сетку ворот соперников.

В прошлом туре подопечные Луки Готти на выезде сражались с «Фиорентиной». «Фиалки» с первых минут завладели инициативой и к середине стартовой сорокапятиминутки вели в счете 2:0, а голами отметились Кастровилли и Миленкович. Ближе к свистку на перерыв гости смогли отыграть один мяч после точного удара Окака. В начале второго тайма все тот же Кастровилли снова увеличил разрыв в счете, лишь под конец встречи Окака сделал счет 3:2, но несмотря на его усилия команда все равно проиграла.

Милан

А вот «красно-черные» выдают один из лучших стартов в истории и заслужено занимают первое место в турнирной таблице Серии А. Подопечные Стефано Пиоли демонстрируют великолепную игру, при этом, не имея ярких звезд в своем составе. Тем не менее, отметить Златана Ибрагимовича стоит, шведский ветеран переживает уже третью молодость и кажется, что с годами форвард все хорошеет, на данный момент Ибра является лучшим бомбардиром Серии А с шестью забитыми мячами, что на один больше, чем у всей команды нынешних соперников. Также отметим, что «Милан» показывает достойную игру в обороне и в статистике пропущенных мячей уступает лишь «Вероне».

В прошлом туре «дьяволы» сражались против «Ромы». Футболисты начали зажигать сразу после стартового свистка, уже на второй минуте Ибрагимович забил первый гол в матче, спустя двенадцать минут Джеко ответил своим результативным ударом и до конца первого тайма коллективы голов не забивали. Но в завершительной сорокапятиминутке снова началась перестрелка, сперва отметился Салемакерс, а после с неоднозначного пенальти паритет на табло восстановил Верету. В финальной стадии матча страсти были накалены до предела, Ибрагимович смог оформить дубль и практически добыл для своей команды очередные три очка, но римлян спас результативный удар Кумбульи. Таким образом, коллективы закончили встречу с результатом 3:3.

Личные встречи команд

За последние пять матчей «Удинезе» лишь раз переиграл «Милан», дважды команды сыграли вничью и еще два раза викторию праздновали «дьяволы».

Ориентировочные составы команд

Удинезе: Муссо, Бекао, Майо Самир, Молина, Пауль, Арслан, Перейра, Ауэян, Лазанья, Чука.

Милан: Тэтэрушану, Калабриа, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кессье, Беннасер, Леан, Чалкханоглу, Салемакерс, Ибрагимович.

Прогноз на противостояние

Учитывая перевес в статистических показателях, стабильной игре и в целом в классе игроков, мы считаем, что «Милан» сможет без проблем взять три очка на выезде, а потому нашей ставкой будет П2 .

1 ноября, воскресенье