6-й тур
Удинезе
1 : 2
Милан
01.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Удинезе — Милан — 1:2. Шедевр Ибрагимовича. Видео голов и обзор матча

Гол шведского форварда помог «россонери» добыть очередную победу

  • 01.11.2020 17:11
  • 4567 просмотров
  • 6 комментариев
Удинезе — Милан — 1:2. Шедевр Ибрагимовича. Видео голов и обзор матча
© ФК Милан

В поединке 6-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде обыграл «Удинезе» со счетом 2:1. Победу «россонери» принес гол Златана Ибрагимовича ударом через себя на 83-й минуте матча.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Удинезе» — «Милан» — 1:2
Голы: де Пауль, 48, с пенальти — Кессье, 18, Ибрагимович, 83

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
48' ГОЛ ! С пенальти забил Родриго Де Пауль (Удинезе).
18' ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Милан).
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Источник — YouTube

(7 голосов)

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Комментарии
    spqr-te
      spqr-te, 01.11.2020 18:59
    0
    Златан тягне на золотий м’яч цього року. Найбільш знакова фігура поки що для своєї команди.
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 01.11.2020 17:42
    +1
    Ибра ведёт Милан к победе в чемпионате!!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 01.11.2020 17:42
    +4
    Златан походу из клана Маклаудов...
    Ссылка
    Alexander Fandeev
      Alexander Fandeev, 01.11.2020 17:39
    +3
    Для него это обыденно
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 01.11.2020 17:33
    +3
    Респект. В такие годы 90 минут в сильной лиге отыграть и в концовке ещё го такой шикарный забить.
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 01.11.2020 17:26
    +3
    Златан таеквондіст
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 01.11.2020 17:42
    +4
    Златан походу из клана Маклаудов...
    Ссылка
    Alexander Fandeev
      Alexander Fandeev, 01.11.2020 17:39
    +3
    Для него это обыденно
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 01.11.2020 17:33
    +3
    Респект. В такие годы 90 минут в сильной лиге отыграть и в концовке ещё го такой шикарный забить.
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 01.11.2020 17:26
    +3
    Златан таеквондіст
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 01.11.2020 17:42
    +1
    Ибра ведёт Милан к победе в чемпионате!!
    Ссылка
    spqr-te
      spqr-te, 01.11.2020 18:59
    0
    Златан тягне на золотий м’яч цього року. Найбільш знакова фігура поки що для своєї команди.
    Ссылка
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