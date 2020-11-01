В поединке 6-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде обыграл «Удинезе» со счетом 2:1. Победу «россонери» принес гол Златана Ибрагимовича ударом через себя на 83-й минуте матча.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Удинезе» — «Милан» — 1:2
Голы: де Пауль, 48, с пенальти — Кессье, 18, Ибрагимович, 83
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).
|48'
|ГОЛ ! С пенальти забил Родриго Де Пауль (Удинезе).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Милан).
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Источник — YouTube
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