В поединке 6-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» сыграл вничью с «Пармой» (2:2).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Интер» — «Парма» — 2:2
Голы: Брозович, 64, Перишич, 90 — Жервиньо, 46, 62
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Интер Милан).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Марцело Брозович (Интер Милан).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Жервиньо (Парма).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Жервиньо (Парма).
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Источник — YouTube
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