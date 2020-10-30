В шестом туре итальянской Серии А любителей футбола ожидает интереснейший матч, в рамках которого миланский Интернационале на родном стадионе «Джузеппе Меацца» примет Парму. Команды располагаются в разных частях турнирной таблицы, а эксперты оценивают шансы хозяев на викторию намного выше, чем у оппонентов.

Интернационале Милан

Подопечные Антонио Конте в нынешнем сезоне демонстрируют весьма неоднозначную игру, команда показывает неплохие результаты, но пока что они не соответствуют ожиданиям болельщиков. На данный момент черно-синие располагаются на четвертом месте в турнирной таблице итальянской Серии А и имеют в активе десять очков. Отдельно отметим тот факт, что команда в последнее время слишком зависима от Ромелу Лукаку, бельгийский нападающий практически в одиночку выгрызает результат для миланцев, но, например, в Лиге чемпионов даже его таланта не хватает для того, чтобы Интер занимал комфортное положение среди остальных клубов.

В прошлом туре подопечные Антонио Конте на выезде противостояли Дженоа. В первом тайме команды не продемонстрировали ничего интересно в атаке, гости лишь дважды пробили в створ ворот, а хозяева вовсе не нанесли ни единого удара. Вторая половина встречи была куда интереснее, Интер смог забить дважды, голами отметились вышеупомянутый Лукаку и Д’Амброзио, а грифоны так и остались с нулем в статистике ударов в створ.

Парма Кальчо

Подопечные Фабио Ливерани довольно неоднозначно начали сезон, с одной стороны, команда занимает шестнадцатое место в турнирной таблице и имеет в активе четыре очка, с другой, потенциал крестоносцев позволяет болельщикам надеяться на более солидную позицию в Серии А. Напомним, что в прошлом сезоне команда смогла занять одиннадцатое место.Самые большие проблемы у Пармы заключаются в оборонительных действиях, коллектив пропустил одиннадцать голов, что является одним из худших показателей в высшем футбольном дивизионе Италии на данный момент.

В прошлом туре Парма на домашнем стадионе «Эннио Тардини» противостояла Специи. К тридцать второй минуте гости вели со счетом 2:0, однако Гальоло точным ударом сократил разрыв. Подопечные Фабио Ливерани оставались в отстающих до самого конца матча, лишь на второй компенсированной минуте Куцка смог вырвать для крестоносцев ничейный результат.

Личные встречи команд

За последние пять матчей Парма лишь раз смогла переиграть Интернационале, еще дважды команды завершили встречу результативной ничьей и два раза викторию одержали черно-синие.

Ориентировочные составы команд

Интернационале Милан: Ханданович, Бастони, Де Врей, Бани, Гильоне, Барелла, Бадель, Видаль, Чибора, Лукаку, Мартинес

Парма Кальчо: Сепе, Грасси, Якопони, Гальоло, Песселья, Куртич, Бугман, Эронани, Куцка, Жервиньо, Корнелиус.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что оптимальной ставкой на грядущий матч будет позиция – обе команды забьют.

31 октября, суббота