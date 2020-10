Суарес забил 150-й гол в чемпионате Испании

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес открыл счет в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Сельты».

Футболист отметился на шестой минуте встречи.

Video - GOAL! Luis suarez scores his 3rd goal for Athletico Madrid in La Liga this seasonpic.twitter.com/JTUiXQ5XeC#CeltaAtleti #Atletico #Celta #LaLiga