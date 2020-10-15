ОФИЦИАЛЬНО. Нигерийский хавбек Челси отправился в аренду в Спартак

Арендное соглашение с Виктором Мозесом рассчитано до конца нынешнего сезона

  • 15.10.2020 23:59
  • 572 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Нигерийский хавбек Челси отправился в аренду в Спартак
© ФК Челси. Виктор Мозес

Клубы «Спартак» Москва и английский «Челси» официально договорились о переходе в российский клуб нигерийского полузащитника Виктора Мозеса.

Арендное соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока. Нигерийский полузащитник присоединится к «Спартаку» в ближайшее время.

 Мозес ушел в аренду в «Фенербахче» в январе 2019 года и за турецкий клуб забил 5 голов в 23 матчах. Спустя год он перешел в «Интер», где воссоединился с Антонио Конте, с которым выигрывал титул чемпиона Премьер-лиги и Кубок Англии в «Челси». Мозес вышел 7 раз в основе и 13 раз на замену, в том числе в финале Лиги Европы, в котором итальянский клуб потерпел поражение от «Севильи».

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Источник — ФК Челси

(3 голоса)

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Комментарии
    Артур Смайл
      Артур Смайл, 16.10.2020 00:41
    0
    29 лет это ещё не такой преклонный возраст, что бы заканчивать карьеру
    Ссылка
    Артур Смайл
      Артур Смайл, 16.10.2020 00:41
    0
    29 лет это ещё не такой преклонный возраст, что бы заканчивать карьеру
    Ссылка
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