ОФИЦИАЛЬНО. Нигерийский хавбек Челси отправился в аренду в Спартак

Клубы «Спартак» Москва и английский «Челси» официально договорились о переходе в российский клуб нигерийского полузащитника Виктора Мозеса.

Арендное соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока. Нигерийский полузащитник присоединится к «Спартаку» в ближайшее время.

Мозес ушел в аренду в «Фенербахче» в январе 2019 года и за турецкий клуб забил 5 голов в 23 матчах. Спустя год он перешел в «Интер», где воссоединился с Антонио Конте, с которым выигрывал титул чемпиона Премьер-лиги и Кубок Англии в «Челси». Мозес вышел 7 раз в основе и 13 раз на замену, в том числе в финале Лиги Европы, в котором итальянский клуб потерпел поражение от «Севильи».

Best of luck in Moscow, @VictorMoses! 👊