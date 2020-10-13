ВИДЕО. Лучший гол года? Феноменальное взятие ворот зафиксировано в MLS

Форвард Эрик Уртадо отметился фантастическим ударом в одно касание

  • 13.10.2020 01:25
  • 372 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Лучший гол года? Феноменальное взятие ворот зафиксировано в MLS
© Twitter

Феноменальный гол зафиксирован в матче MLS между командами «Спортинг Канзас-Сити» и «Нэшвилл» (2:1).

29-летний форвард Эрик Уртадо отметился фантастическим ударом, в одно касание замкнув навес с фланга.

Смотрите видео гола Эрика Уртадо.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    savant
      savant, 13.10.2020 02:37
    +1
    Ван Бастен, 1988...
    Ссылка
    savant
      savant, 13.10.2020 02:37
    +1
    Ван Бастен, 1988...
    Ссылка
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