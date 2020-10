ВИДЕО. Лучший гол года? Феноменальное взятие ворот зафиксировано в MLS

Феноменальный гол зафиксирован в матче MLS между командами «Спортинг Канзас-Сити» и «Нэшвилл» (2:1).

29-летний форвард Эрик Уртадо отметился фантастическим ударом, в одно касание замкнув навес с фланга.

Смотрите видео гола Эрика Уртадо.

STOP WHAT YOU'RE DOING & WATCH THIS ERIK HURTADO VOLLEY! 😱 #SKCvNSH pic.twitter.com/JcKcOW48rm