ВИДЕО. Лучший гол года? Феноменальное взятие ворот зафиксировано в MLS

Феноменальный гол зафиксирован в матче MLS между командами «Спортинг Канзас-Сити» и «Нэшвилл» (2:1).
29-летний форвард Эрик Уртадо отметился фантастическим ударом, в одно касание замкнув навес с фланга.
Смотрите видео гола Эрика Уртадо.
STOP WHAT YOU'RE DOING & WATCH THIS ERIK HURTADO VOLLEY! 😱 #SKCvNSH pic.twitter.com/JcKcOW48rm— Major League Soccer (@MLS) October 12, 2020
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Источник — Twitter
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