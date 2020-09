ВИДЕО. Стаховский тренируется в футболке Ференцвароша

Honoring historical achievement by @ftcofficial team ✊🏻 Practice in their match jersey (thanks @igor_kharatin ). Reaching @championsleague after 25 years of absence👏🏻👏🏻👏🏻 @igor_kharatin @zubiksane4ka @sigi018 @lovrencsicsgergo_official @mihablazic25 @eldarcivic @tokmac10 @franck.boli70 @dnash1990 @varga_r @botka_endre21 @frimpong.a.fp @l_dvali33 @isaelbarbosa @michalskvarka20 . . 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 . . На почесть @ftcofficial та досягнення команди С.Реброва ( вихід до @championsleague !!!) тренувався в їх футболці (дякую @igor_kharatin ✊🏻) Після 25 років вони повернулись на найвищій рівень футболу 👏🏻👏🏻👏🏻🔝💪🏻. . . #лігачемпіонів #теніс #ференцварош #ftc #hajrafradi #football #championsleague #rebrov #stako #stakhovsky #tennis #fradi #ребров

A post shared by Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s) on Sep 30, 2020 at 7:47am PDT