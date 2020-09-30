ВИДЕО. Стаховский тренируется в футболке Ференцвароша

Так украинский теннисист поздравил команду Сергея Реброва с выходом в Лигу чемпионов

  • 30.09.2020 18:26
  • 718 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Стаховский тренируется в футболке Ференцвароша
© Ролан Гаррос. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский выложил видео со своей сегодняшней тренировки, на которой он работал в футболке «Ференцвароша» с фамилией украинца Игоря Харатина на спине:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Honoring historical achievement by @ftcofficial team ✊🏻 Practice in their match jersey (thanks @igor_kharatin ). Reaching @championsleague after 25 years of absence👏🏻👏🏻👏🏻 @igor_kharatin @zubiksane4ka @sigi018 @lovrencsicsgergo_official @mihablazic25 @eldarcivic @tokmac10 @franck.boli70 @dnash1990 @varga_r @botka_endre21 @frimpong.a.fp @l_dvali33 @isaelbarbosa @michalskvarka20 . . 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 . . На почесть @ftcofficial та досягнення команди С.Реброва ( вихід до @championsleague !!!) тренувався в їх футболці (дякую @igor_kharatin ✊🏻) Після 25 років вони повернулись на найвищій рівень футболу 👏🏻👏🏻👏🏻🔝💪🏻. . . #лігачемпіонів #теніс #ференцварош #ftc #hajrafradi #football #championsleague #rebrov #stako #stakhovsky #tennis #fradi #ребров

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Таким образом Стаховский поздравил «Ференцварош» с выходом в групповой этап Лиги чемпионов.

«В честь исторического достижения «Ференцвароша» тренируюсь в игровой футболке команды (спасибо Игорю Харатину). «Ференцварош» вышел в Лигу чемпионов спустя 25 лет», - написал Стаховский.

Напомним, Стаховский проживает в Будапеште и является другом главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 30.09.2020 18:58
    -1
    Знаменитий и титулований теннисист
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