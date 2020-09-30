ВИДЕО. Стаховский тренируется в футболке Ференцвароша

Украинский теннисист Сергей Стаховский выложил видео со своей сегодняшней тренировки, на которой он работал в футболке «Ференцвароша» с фамилией украинца Игоря Харатина на спине:

Таким образом Стаховский поздравил «Ференцварош» с выходом в групповой этап Лиги чемпионов.

«В честь исторического достижения «Ференцвароша» тренируюсь в игровой футболке команды (спасибо Игорю Харатину). «Ференцварош» вышел в Лигу чемпионов спустя 25 лет», - написал Стаховский.

Напомним, Стаховский проживает в Будапеште и является другом главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва.