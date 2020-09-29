Ференцварош
0:0
Мольде
29.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Праздник для Венгрии! Ребров вытащил Ференцварош в групповой раунд ЛЧ

Команда украинца прошла «Мольде» за счет голов, забитых на чужом поле

  • 29.09.2020 23:49
  • 19740 просмотров
  • 45 комментариев
Праздник для Венгрии! Ребров вытащил Ференцварош в групповой раунд ЛЧ
© УЕФА

29 сентября состоялся ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Венгерский «Ференцварош» и норвежский «Мольде» сыграли вничью со счетом 0:0. Первая игра тоже завершилась вничью (3:3). В групповой раунд ЛЧ прошла команда Сергея Реброва за счет голов, забитых на чужом поле.

В основе хозяев поля сыграли двое украинцев: Игорь Харатин и Александр Зубков.

Лига чемпионов 2020/21

4-й раунд квалификации. Ответный матч

«Ференцварош» (Венгрия) – «Мольде» (Норвегия) – 0:0

Первый матч – 3:3

«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Блажич, Хайстер, Ботка, Харатин, Сомалиа (Фримпонг, 86), Шигер (Изаэл, 79), Зубков, Узуни, Нгуен (Лайдуни, 79).

«Мольде»: Линде, Грегерсен, Хауген, Педерсен, Эйкрем, Хуссейн (Омойджуанфо, 83), Эурснес, Эллингсен, Джеймс, Хестад, Кнудтсон (Брюнхильдсен, 64).

Предупреждения: Эурснес, 26. Ботка, 42. Джеймс, 49. Хестад, 55.

Судья: Кайперс (Нидерланды).

Будапешт. Стадион «Групама Арена».

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Источник — Sport.ua

(95 голосов)

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Комментарии
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 30.09.2020 00:41
    +1
    Ребров для венгров настоящее чудо сотворил.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 30.09.2020 00:18
    0
    alexderjav, 30.09.2020 00:15
    Это вообще первый клуб из Венгрии в лч?
    Ференцварош когда то играл в ЛЧ.
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 30.09.2020 00:16
    0
    alexderjav, 30.09.2020 00:15
    Это вообще первый клуб из Венгрии в лч?
    Нет, были там и Дебренец и Ференцварош тоже играл.
    Ссылка
    alexderjav
    online
      alexderjav, 30.09.2020 00:15
    0
    Это вообще первый клуб из Венгрии в лч?
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 30.09.2020 00:14
    +3
    Trasher311987, 29.09.2020 23:55
    Покажите лицо Леоненко.
    Красава! Очень тонко подметил, плюсую!!!
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 30.09.2020 00:10
    +6
    Браво Ференцварош. Ви створили чудо під керівництвом "маєстро" Реброва. Успіхів команді
    Ссылка
    Empty
      Empty, 30.09.2020 00:09
    +3
    Ukraine, 30.09.2020 00:06
    Типу
    ДК (Луческу) vs Шахта (Ребров)
    Ох буде заруба....
    Весь світ перевернувся на 180 градусів
    Ребров с Горловки
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 30.09.2020 00:06
    +4
    spqr-te, 29.09.2020 23:56
    Пацани!!! Вангую, з наступного року Ребров буде тренувати Шахтар!!😀👍
    Типу
    ДК (Луческу) vs Шахта (Ребров)
    Ох буде заруба....
    Весь світ перевернувся на 180 градусів
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 30.09.2020 00:05
    +9
    Frank Piter, 29.09.2020 23:57
    Браво Ребров. Такую команду через три отбора протянуть - это подвиг.
    через четыре. Юргорден, Селтик, Динамо Загреб и Мольде обыграл
    Ссылка
    Empty
      Empty, 30.09.2020 00:04
    +7
    Володимир Романюк, 30.09.2020 00:03
    Пройти Селтик, Динамо Загреб и Мольде с таким составом - это, конечно, подвиг! Ну и молодцы! Динамо при Михе и прочих динамосердцах еще на Селтике бы слетело... Хотя, благодаря рейтингу, оно бы на Селтик и не попало, но если бы, то вряд ли бы прошли..
    Особенно Селтик и Динамо Загреб
    Ссылка
    Володимир Романюк
    online
      Володимир Романюк, 30.09.2020 00:03
    +15
    Пройти Селтик, Динамо Загреб и Мольде с таким составом - это, конечно, подвиг! Ну и молодцы! Динамо при Михе и прочих динамосердцах еще на Селтике бы слетело... Хотя, благодаря рейтингу, оно бы на Селтик и не попало, но если бы, то вряд ли бы прошли..
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 00:00
    +20
    Чую заберут скоро Реброва на повЫшение
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 30.09.2020 00:00
    +15
    Красавец!!!
    Ссылка
    uhim7
      uhim7, 29.09.2020 23:59
    +17
    Вітаю,Сергію Станіславовичу!!!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 29.09.2020 23:58
    -3
    spqr-te, 29.09.2020 23:56
    Пацани!!! Вангую, з наступного року Ребров буде тренувати Шахтар!!😀👍
    Уже все порешали в ОПУ. Играющим тренером Шахтаря будет Юзик.
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 29.09.2020 23:58
    -16
    Фартовий Ребров, а мав програвати, як по грі... Жаль, що не попаде в групу до Динамо.
    Ссылка
    beba2018
    online
      beba2018, 29.09.2020 23:58
    +6
    Мауриньо когда узнал, что Ференцвареш выходит в группу ЛЧ, то моментально выгрыз победу у Челси)))
    Станиславович с выходом Вас!!!
    Успехов Вам в группе!!!
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 29.09.2020 23:57
    +17
    Браво Ребров. Такую команду через три отбора протянуть - это подвиг.
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 29.09.2020 23:56
    +5
    con clusion, 29.09.2020 23:52
    Всем по гуляшу!
    По палинке голодный ты наш.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 29.09.2020 23:56
    +7
    В группу к Динамо надо!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 29.09.2020 23:52
    +40
    Вывести Ференцварош в Лигу Чемпионов - это подвиг!
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 29.09.2020 23:50
    +40
    Ребров Красава!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.09.2020 23:51
    +36
    Теперь столица Венгрии Ребров
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 29.09.2020 23:51
    +34
    Серый от души!
    Ссылка
    DV
      DV, 29.09.2020 23:50
    +33
    Ай, молодей Ребров!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 29.09.2020 23:50
    +32
    Отлично!
    Ссылка
    КуцТВ
    online
      КуцТВ, 29.09.2020 23:53
    +30
    Вот это реально день шикарный. И Динамо, и Ференцварош в ЛЧ! Уууух, красавы!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 29.09.2020 23:51
    +27
    Красава! Давай в группу к Шахтеру!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 29.09.2020 23:55
    +26
    Заробити для Ференца 15лямів евро,да клуб таких грошей не заробляв!!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 00:00
    +20
    Чую заберут скоро Реброва на повЫшение
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 29.09.2020 23:53
    +20
    Поздравляем
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 29.09.2020 23:53
    +20
    учитывая стоимость состава Ференцвароша, несколько человек только за млн стоимостью, это историческое достижение для клуба.
    Ссылка
    Special2
      Special2, 29.09.2020 23:53
    +20
    Помоему этим Ребров заслужил приглашение в европейский ТОП клуб
    Ссылка
    franik
    online
      franik, 29.09.2020 23:55
    +19
    В угорців свято ппц, до них приїдуть круті клуби!! Чекаю відоси святкування проходу Ференцвароша)
    Ссылка
    maverik
      maverik, 29.09.2020 23:53
    +19
    Переживал прям как за наших ! Молодец !
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 29.09.2020 23:54
    +18
    В конце чуть валидольно, но не пустили... Хороший вечер для украинцев! Но под группу Ференцу надо усиливаться...
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 29.09.2020 23:54
    +18
    Може попасти як до Шахтаря в групу,так і до Динамо бо скоріш за все буде сіятись з 4-го кошика.
    Ссылка
    uhim7
      uhim7, 29.09.2020 23:59
    +17
    Вітаю,Сергію Станіславовичу!!!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 29.09.2020 23:57
    +17
    Браво Ребров. Такую команду через три отбора протянуть - это подвиг.
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 29.09.2020 23:55
    +17
    Сережа сделал нам праздик вместе с ДК!! Еще бы завтра ПАОК продолжил его...
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