Праздник для Венгрии! Ребров вытащил Ференцварош в групповой раунд ЛЧ

29 сентября состоялся ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Венгерский «Ференцварош» и норвежский «Мольде» сыграли вничью со счетом 0:0. Первая игра тоже завершилась вничью (3:3). В групповой раунд ЛЧ прошла команда Сергея Реброва за счет голов, забитых на чужом поле.
В основе хозяев поля сыграли двое украинцев: Игорь Харатин и Александр Зубков.
Лига чемпионов 2020/21
4-й раунд квалификации. Ответный матч
«Ференцварош» (Венгрия) – «Мольде» (Норвегия) – 0:0
Первый матч – 3:3
«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич, Блажич, Хайстер, Ботка, Харатин, Сомалиа (Фримпонг, 86), Шигер (Изаэл, 79), Зубков, Узуни, Нгуен (Лайдуни, 79).
«Мольде»: Линде, Грегерсен, Хауген, Педерсен, Эйкрем, Хуссейн (Омойджуанфо, 83), Эурснес, Эллингсен, Джеймс, Хестад, Кнудтсон (Брюнхильдсен, 64).
Предупреждения: Эурснес, 26. Ботка, 42. Джеймс, 49. Хестад, 55.
Судья: Кайперс (Нидерланды).
Будапешт. Стадион «Групама Арена».
Источник — Sport.ua
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ДК (Луческу) vs Шахта (Ребров)
Ох буде заруба....
Весь світ перевернувся на 180 градусів
ДК (Луческу) vs Шахта (Ребров)
Ох буде заруба....
Весь світ перевернувся на 180 градусів
Станиславович с выходом Вас!!!
Успехов Вам в группе!!!
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