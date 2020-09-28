Во вторник, 29-го сентября состоится матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором «Ференцварощ» примет норвежский «Мольде».

«Мольде» и «Ференцварош» провели яркий и веселый первый матч. Подопечные Сергея Реброва достаточно уверенно лидировали со счетом 2:0 на выезде, но затем пропустили три мяча подряд и были близки к поражению. Но Игорь Харатин в конце матча спас команду от поражения - 3:3. Такой счет в выездном матче является очень комфортным для венгров. Команду Реброва устроит три варианта ничьих. Но «Фради» нужна победа в родных стенах.

После обидной ничьи с «Ференцварошем» «Мольде» потерпел поражение в домашнем матче чемпионата (0:1). Это говорит о том, что команда настраивается на грядущий матч. В чемпионате выше второго места клуб не поднимется, поэтому выход в Лигу чемпионов - приоритет норвежцев. Поэтому команда будет предельно мотивирована на эту игру.

«Ференцварош» несмотря на результативный результат в первом матче, все-таки рассчитывал на победу. Сергей Ребров после матча отмечал, что команда не отработала на все 100%. Потеря преимущества в два мяча и спасение на последних минутах не устраивает тренерский штаб команды. Венгры серьезно готовились к ответной встрече. Клуб перенес свою игру чемпионата, так что времени на подготовку было достаточно. Да и состав команды имел шанс больше отдохнуть.

«Ференцварош» остается фаворитом противостояния. В пользу венгров играет неплохой гандикап от игры в гостях. Они могут играть закрыто и ловить соперника на контратаках. Также «Ференцварош» имеет хорошую серию из 11-ти побед в домашних матчах. Тогда как у «Мольде» невыразительная серия из трех поражений и двух ничьих.

В этом матче также возможна ничья, но больше верится в победу «Ференцвароша».

29 сентября, вторник