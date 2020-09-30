Ференцварош
0:0
Мольде
29.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Сергей РЕБРОВ: «Я бы хотел сыграть с Динамо в групповом раунде ЛЧ»

Венгерский «Ференцварош» попал в группу Лиги чемпионов спустя 25 лет

  • 30.09.2020 05:18
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Сергей РЕБРОВ: «Я бы хотел сыграть с Динамо в групповом раунде ЛЧ»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Венгерский «Ференцварош» попал в группу Лиги чемпионов спустя 25 лет. На пресс-конференции после игры против норвежского «Мольде» (0:0) украинский наставник команды Сергей Ребров ответил на вопросы:

– Как вы себя чувствуете после выхода в групповой раунд ЛЧ?

– Я знаю, насколько сложна эта задача, которую мы только что выполнили. Я очень горжусь своей командой. Когда я был тренером киевского «Динамо», нам не приходилось играть в плей-офф. А теперь нужно было пройти четыре очень сложных раунда, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Каждый соперник был чемпионом своей страны, и мы столкнулись с серьезной задачей. Мы доставили огромное удовольствие всей Венгрии, для нас большая гордость иметь возможность представлять страну в самом престижном еврокубке. Это будет другой уровень, здесь много команд, у которых бюджет в 10 раз больше нашего.

– По словам норвежского тренера, на протяжении всего матча они играли лучше. И он очень сожалел о том, что произошло в первом матче. Они действительно были лучше?

– Вы должны посмотреть на результат. Не хочу комментировать слова тренера соперника. Не думаю, что они с самого начала были лучше. Были моменты у обеих сторон, но, как я уже сказал, я очень доволен своими игроками.

– Все ли произошло в этой встрече так, как вы планировали?

– На этом уровне планировать напрасно, всякое может случиться. Я горжусь своими игроками за то, как мы смогли управлять ситуацией в последние 15 минут, когда все устали. Мы можем видеть Сигера или Сомалиа, которые полностью отдали все силы. Оба они много чего добавили в игру команды. Разница между двумя поединками дуэли в том, что на этот раз мы были более сосредоточены.

– Киевское «Динамо» также вышло в групповой этап ЛЧ. Вы были бы счастливы оказаться в одной группе?

– Я бы хотел сыграть против них. Но я считаю, что нам нужно быть серьезными, так как мы будем представлять всю страну на высшем футбольном уровне. Если кто-то совершит ошибку, недооценив нас, их может ждать сюрприз.

– Болельщики снова подбадривали команду за пределами стадиона. Вы их слышали?

– Об этом нужно больше спрашивать у игроков. Мы уже получили огромную поддержку в игре с «Динамо» Загреб, что очень много значило для игроков. Так что тот факт, что игроки получали такую ​​поддержку извне стадиона, определенно помогал им на поле.

– Насколько игроки выиграют от выступления против сильнейших команд в ЛЧ?

– Время покажет. А пока сосредоточимся на чемпионате Венгрии. Трудно сделать переход после встречи такого уровня, ведь в воскресенье нас ждет еще одна игра лиги. Когда мы узнаем, кого получим в розыгрыше ЛЧ в четверг, мы будем максимально готовиться к нашим оппонентам.

– Ференцварош выходил в групповые этапы обеих еврокубков за последние два года. В чем секрет?

– Я просто помогаю игрокам, без них не было бы такого результата. Я чувствую, что команда очень сплоченная, все знают свое дело. Атмосфера внутри коллектива очень хорошая, просто отличная.

– Готов ли Ференцварош к групповому этапу Лиги чемпионов?

– Можно будет сказать, когда сыграем первый матч группового этапа. Посмотрим.

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Источник — ФК Ференцварош

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