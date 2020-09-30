Ференцварош – Мольде – 0:0. Ребров празднует. Видеообзор матча

Сегодня, 29 сентября, проходит матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
На поле в 22:00 вышли венгерский «Ференцварош» и норвежский «Мольде». Первая игра завершилась вничью (3:3).
См. также: стартовые составы команд.
Сергей Ребров выставил в основе двух украинцев: Игоря Харатина и Александра Зубкова.
Смотрите видеообзор матча (обновляется).
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
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Источник — Футбол 1/2/3
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