Ференцварош
0:0
Мольде
29.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ференцварош – Мольде – 0:0. Ребров празднует. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

  • 30.09.2020 00:14
  • 8571 просмотр
  • 1 комментарий
Ференцварош – Мольде – 0:0. Ребров празднует. Видеообзор матча
© УЕФА

Сегодня, 29 сентября, проходит матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На поле в 22:00 вышли венгерский «Ференцварош» и норвежский «Мольде». Первая игра завершилась вничью (3:3).

См. также: стартовые составы команд.

Сергей Ребров выставил в основе двух украинцев: Игоря Харатина и Александра Зубкова.

Смотрите видеообзор матча (обновляется).

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 30.09.2020 00:25
    0
    Какой голешник залетел
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 00:25
    0
    Какой голешник залетел
    Ссылка
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