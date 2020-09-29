Ференцварош – Мольде. Выбор Реброва: Зубков и Харатин в стартовом составе

Сегодня, 29 сентября, пройдет матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
На поле в 22:00 выйдут венгерский «Ференцварош» и норвежский «Мольде». Первая игра завершилась вничью (3:3).
Стали известны стартовые составы команд.
Сергей Ребров выставил в составе двух украинцев: Игоря Харатина и Александра Зубкова.
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Источник — УЕФА
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