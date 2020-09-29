Ференцварош – Мольде. Выбор Реброва: Зубков и Харатин в стартовом составе

В 22:00 начнется матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

  • 29.09.2020 21:15
  • 749 просмотров
  • 6 комментариев
Ференцварош – Мольде. Выбор Реброва: Зубков и Харатин в стартовом составе
© УЕФА

Сегодня, 29 сентября, пройдет матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На поле в 22:00 выйдут венгерский «Ференцварош» и норвежский «Мольде». Первая игра завершилась вничью (3:3).

Стали известны стартовые составы команд.

Сергей Ребров выставил в составе двух украинцев: Игоря Харатина и Александра Зубкова.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    vados1991
    online
      vados1991, 29.09.2020 21:39
    0
    Ференцварош
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 29.09.2020 21:39
    0
    Ждём Ференцван в группе лиги чемпионов!!!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 29.09.2020 21:34
    -1
    Закинул ставочку на проход Ференца в поддержку Реброва
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 29.09.2020 21:31
    -1
    Эм, Зубков форвард?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 29.09.2020 21:28
    0
    Желаю Реброву пройти в группу ЛЧ и попасть в одну группу с Шахтером! Будет интересно+ «Ференцварош» не самый сильный соперник с 4 корзины!
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 29.09.2020 21:24
    +1
    Удачи пацаны!
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 29.09.2020 21:24
    +1
    Удачи пацаны!
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 29.09.2020 21:39
    0
    Ференцварош
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 29.09.2020 21:39
    0
    Ждём Ференцван в группе лиги чемпионов!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 29.09.2020 21:28
    0
    Желаю Реброву пройти в группу ЛЧ и попасть в одну группу с Шахтером! Будет интересно+ «Ференцварош» не самый сильный соперник с 4 корзины!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности