ФОТО. Представлен официальный мяч Суперкубка УЕФА

Представлен официальный мяч Суперкубка УЕФА 2020. Его дизайн был разработан с помощью рисунков детей из всей Европы.

Поединок за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей» состоится 24 сентября на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

