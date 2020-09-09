ФОТО. Свитолина уже в Риме

На следующей неделе, с 14 по 21 сентября, пройдет престижный грунтовый турнир WTA в Риме. В нем примет участие Элина Свитолина, которая пропускает US Open и готовится к Ролан Гаррос.
Украинка уже прибыла в столицу Италии и готовится к турниру:
«Рим. Сколько приятных воспоминаний, связанных с этим кортом», - написала Свитолина.
Напомним, Свитолина дважды выигрывала турнир в Риме – в 2017 и 2018 годах.
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