ФОТО. Свитолина уже в Риме

На следующей неделе, с 14 по 21 сентября, пройдет престижный грунтовый турнир WTA в Риме. В нем примет участие Элина Свитолина, которая пропускает US Open и готовится к Ролан Гаррос.

Украинка уже прибыла в столицу Италии и готовится к турниру:

«Рим. Сколько приятных воспоминаний, связанных с этим кортом», - написала Свитолина.

Напомним, Свитолина дважды выигрывала турнир в Риме – в 2017 и 2018 годах.