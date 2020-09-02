Четыре украинки попали в список участниц Ролан Гаррос-2020

Сегодня организаторы опубликовали заявочные списки участников Ролан Гаррос-2020 в мужском и женском одиночном разрядах.
У женщин в список вошли сразу четыре представительницы Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катарина Завацкая. С полной версией списка можно ознакомиться здесь.
В заявочном списке мужского одиночного разряда представителей Украины нет. С полной версией списка можно ознакомиться здесь.
Напомним, Свитолина решила пропустить US Open-2020 ради подготовки к грунтовому сезону.
Источник — Roland Garros
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