Четыре украинки попали в список участниц Ролан Гаррос-2020

На турнире выступит Элина Свитолина

  • 02.09.2020 20:03
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Четыре украинки попали в список участниц Ролан Гаррос-2020
© Jimmie 48 photography. Элина Свитолина

Сегодня организаторы опубликовали заявочные списки участников Ролан Гаррос-2020 в мужском и женском одиночном разрядах.

У женщин в список вошли сразу четыре представительницы Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катарина Завацкая. С полной версией списка можно ознакомиться здесь.

В заявочном списке мужского одиночного разряда представителей Украины нет. С полной версией списка можно ознакомиться здесь.

Напомним, Свитолина решила пропустить US Open-2020 ради подготовки к грунтовому сезону.

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Источник — Roland Garros

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